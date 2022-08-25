Блогерша подробно показала автомобиль, который станет серийным лишь через два года.

Легендарный автомобиль, ставший известным благодаря фильму “Назад в будущее”, возвращается. После 40-летнего перерыва создали предсерийную версию электромобиля DeLorean Alpha 5, а известная американская блогерша Supercar Blondie получила возможность его осмотреть.

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Если что-то выделяет DMC DeLorean на дороге, то это его футуристический дизайн. Реинкарнация модели тоже выглядит футуристично и одновременно узнаваемо. Alpha 5 стал первым в истории автомобилем под брендом DeLorean после скандального провала DMC-12.

“Это не просто концепт-кар. Он приближен к реальной жизни и планируется в производство к 2024 году”, – отмечает Supercar Blondie.

Tesla и Lucid уже говорят о высококлассном электрическом сегменте GT, но изысканного внешнего вида Alpha 5 достаточно, чтобы выделить его из толпы.

Частью его прежнего шарма являются знаковые двери типа “Крылья чайки”. Они автоматически открываются вверх после того, как владелец проведет пальцами по дверной панели. Другое отличие – дизайн крыши, которая постепенно сужается. DeLorean называет это плазменным хвостом.

“Это полностью электрический DeLorean, максимальная скорость которого составит около 249 км/ч, а разгон от 0 до 100 будет занимать чуть более 3 секунд”, – говорит Суперкар Блонди.

Alpha 5 будет поставляться с браслетом. Он позволит собирать данные о пульсе, температуре, а также отправлять сообщения водителю, который сидит в машине. Автомобиль также сможет импортировать контакты и переносить их на экран автомобиля.

Как и все культовые автомобили, DeLorean не будет доступен для любого. Нужно стать членом клуба DeLorean, чтобы приобрести этот автомобиль.