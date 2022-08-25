Блогерша детально показала автомобіль, який стане серійним лише через два роки.

Легендарний автомобіль, який став відомим завдяки фільму “Назад в майбутнє”, повертається. Після 40-річної перерви створили передсерійну версію електромобіля DeLorean Alpha 5, а відома американська блогерка Supercar Blondie отримали можливість його оглянути.

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Якщо щось виділяє DMC DeLorean на дорозі, то це його футуристичний дизайн. Реінкарнація моделі теж виглядає футуристично і водночас – впізнавано. Alpha 5 став першим в історії автомобілем під брендом DeLorean після скандального провалу DMC-12.

“Це не просто концепт-кар. Він наближений до реального життя та планується у виробництво до 2024 року”, – зазначає Supercar Blondie.

Tesla та Lucid вже говорять про висококласний електричний сегмент GT, але вишуканого зовнішнього вигляду Alpha 5 достатньо, щоб виділити його з натовпу.

Частиною його колишнього шарму є знакові двері типу "Крила чайки". Вони автоматично відчиняються вгору після того, як власник проведе пальцями по дверній панелі. Інша відмінність – дизайн даху, який поступово звужується. ДеЛореан називає це плазмовим хвостом.

“Це повністю електричний DeLorean, максимальна швидкість якого становитиме близько 249 км/год, а розгін від 0 до 100 займатиме трохи більше 3 секунд”, — каже Суперкар Блонді.

Alpha 5 буде поставлятись з браслетом. Він дозволить збирати дані про пульс, температуру, а також надсилати повідомлення водієві, який сидить у машині. Автомобіль також зможе імпортувати контакти та переносити їх на екран автомобіля.

Як і всі культові автомобілі, DeLorean не буде доступний для будь-кого. Потрібно стати членом клубу DeLorean, щоб придбати цей автомобіль.