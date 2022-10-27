Це вже другий концепт з прив'язкою до легендарного авто DeLorean, створений незалежно один від одного.

Нова компанія під назвою DNG Motors (що означає DeLorean Next Generation Motors) заснована Кет ДеЛореан, дочкою легендарного Джона ДеЛореана. Нещодавно вона представила наступника легендарного авто DMC 12, авто під назвою Model JZD.

Абревіатура JZD означає перші букви імені Джона З. ДеЛореана. Родичі Джона стверджують, що почнуть виробництво авто в січні 2023 року, причому налагодять його у місті Детройт, штат Мічиган. Офіційно представити автомобіль планують «до кінця року».

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Наразі деталей мало, але DNG Motors заявляє, що в команді будуть представлені «деякі з найкращих автомобільних інженерів у галузі, а також частина оригінальної команди, яка допомогла створити перший культовий DeLorean понад 40 років тому». Далі стверджується, що DNG Motors буде «компанією нового типу мобільності, якої галузь ніколи не бачила, такою, яка зосереджена на людях і віддає суспільству». Крім виробництва автомобілів і створення робочих місць, компанія планує запустити нові інженерні програми для учнів середньої школи та налагодити партнерські відносини з іншими виробниками, щоб допомогти розв'язувати проблеми, з якими стикається галузь.

DNG Motors також стверджує, що вони не мають жодного відношення до будь-яких інших проектів під ім’ям DeLorean і є єдиною компанією, яка безпосередньо пов’язана з Джоном З.

Тобто інша концепції DeLorean Alpha 5, анонсована техаською компанією DeLorean Motors Reimagined LL, це зовсім інший проєкт.