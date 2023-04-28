Мост был уничтожен в ходе боевых действий, он соединял два села с объектами инфраструктуры.

Еще три моста на деоккупированных территориях отстроили благодаря донатам на платформе UNITED 24, сообщают на странице в соцсети этого фонда! Из них – два временных и один постоянный.

Последний открыли в Херсонской области через реку Ингулец. Средства на строительство этого бетонного моста выделила компания АВТ Бавария, официальный представитель BMW в Украине.

Также интересно на средства этого донора открыли еще один мост

Жители окрестных деревень более восьми месяцев жили в оккупации. Во время отвода войск россияне взорвали все мосты и обрезали нормальное сообщение.

Теперь люди снова могут быстрее добраться до ближайшего медицинского учреждения, волонтеры — доставлять гуманитарную помощь, а дети — ходить в опорную школу не через временную понтонную переправу. Кроме того, в одном из сел есть агропроизводство – теперь и до него смогут доезжать автомобили.

Спасибо партнерам за то, что помогаете вернуть нормальную жизнь на освободившиеся территории!