Міст було знищено в ході бойових дій, він сполучав два села з об'єктами інфраструктури.

Ще три мости на деокупованих територіях відбудували завдяки донатам на платформі UNITED 24, повідомляють на сторінці в соцмережі цього фонду! З них – два тимчасових і один постійний.

Останній відкрили на Херсонщині через річку Інгулець. Кошти на відбудову цього бетонного мосту виділила компанія АВТ Баварія, офіційний представник BMW в Україні.

Також цікаво на кошти цього донора відкрили ще один міст

Мешканці навколишніх сіл понад вісім місяців жили в окупації. Під час відведення військ росіяни підірвали всі мости й обрізали нормальне сполучення. Відтепер люди знову можуть швидше діставатися до найближчого медичного закладу, волонтери — доставляти гуманітарну допомогу, а діти — ходити до опорної школи не через тимчасову понтонну переправу. Крім того, в одному з наближених сіл є агровиробництво — тепер і до нього зможуть доїжджати автомобілі.

Дякуємо партнерам за те, що допомагаєте повернути нормальне життя на звільнені території!