Российский ленд-лиз в действии: бронированная машина АМН-590951 впервые была представлена несколько месяцев назад на форуме "Армия 2022", а теперь защищает воинов ВСУ.

В ходе боев в Херсонской области Силы обороны Украины взяли в трофей российский многоцелевой бронеавтомобиль АМН-590951. Фото трофея опубликовано в Twitter-аккаунте Ukraine Weapons Tracker.

#Украина : Украинская армия captured Russian AMN-590951 multipurpose armored vehicle в #Керсон Область.



Це сучасний варіант VPK-Ural, який був першим представив цей літня з several vehicles transfered в Російську армію subsequently. pic.twitter.com/Pp5tGP4E4N — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) October 6, 2022

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Фактически, АМН-590951 – это усовершенствованный бронеавтомобиль "ВПК-Урал" на базе шасси Урал-5309. Впервые обновленная машина была представлена на форуме Армия в 2022 году.

Известно, что модернизированная машина получила дополнительную защиту двигателя, а также защищенную турель с крупнокалиберным пулеметом "Корд". Такая турель выглядит как небольшая лодка на крыше. Узнаваемости автомобиля добавляет запасное колесо, развёрнутое в задней части кузова, сбоку.

Полная масса машины составляет 14500 кг, бронеавтомобиль может перевозить до девяти человек. Максимальная скорость по шоссе – более 100 км/ч, запас хода – 1000 км.

Таких "модернизированных" машин в армии РФ пока немного – как отмечают в Ukraine Weapons Tracker, российской армии было передано несколько таких машин. Вероятно, все они используются российскими врагами в Украине.