Російський ленд-ліз в дії: броньована машина АМН-590951 вперше була представлена декілька місяців тому на форумі "Армия 2022", а тепер захищає бійців ЗСУ.
Під час боїв у Херсонській області Сили оборони України взяли у трофей російський багатоцільовий бронеавтомобіль АМН-590951. Фото трофея опубліковано у Twitter-акаунті Ukraine Weapons Tracker.
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Фактично, АМН-590951 – це удосконалений бронеавтомобіль "ВПК-Урал" на базі шасі Урал-5309. Вперше оновлена машина була представлена на форумі "Армия" у 2022 році.
Відомо, що модернізована машина отримала додатковий захист двигуна, а також захищену турель з крупнокаліберним кулеметом "Корд". Така турель виглядає як невеликий човен на даху. Впізнаваності автомобілю додає запасне колесо, розбіщене в задній частині кузова, збоку.
Повна маса машини становить 14 500 кг, бронеавтомобіль може перевозити до дев’яти осіб. Максимальна швидкість по шосе – понад 100 км/год, запас ходу – 1000 км.
Таких "модернізованих" машин в армії РФ наразі небагато – як зазначають в Ukraine Weapons Tracker, російській армії було передано декілька таких машин. Ймовірно, всі вони наразі використовуються російськими ворогами в Україні.