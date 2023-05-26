Французский Michelin продал свой завод и дистрибьюторскую компанию в России.

Почти сразу же после нападения России на Украину, 15 марта 2022 года, концерн Michelin приостановил промышленную деятельность в РФ. Более чем через год компания объявила об окончательном уходе с российского рынка. Michelin объявил о подписании соглашения с компанией Power International Tyres LLC о покупке двух местных компаний Michelin Russia Tire Manufacturing Company (MRTMC) LLC и Camso CIS LLС. Покупателем стала компания Power International Tyres, один из главных дистрибьюторов шин в России.

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Одобренное компетентными местными органами власти, соглашение позволит сохранить 250 рабочих мест, преимущественно в Давыдове. Возможность передать деятельность местному управлению была невозможна из-за значительных трудностей, которые мешали сделать эту деятельность автономной.

Осознавая тот факт, что не весь персонал может быть принят на Power International Tyres, Michelin позволил тем, кто хотел оставить компанию на хороших условиях, сделать это.



Продажа деятельности в России знаменует важный шаг в истории Michelin, поскольку Группа присутствует в этой стране с 1997 года.



Все расходы, связанные с прекращением деятельности в России, были начислены на 2022 год. Однако в мае 2023 г. Группа признает расходы, которые оцениваются в несколько десятков миллионов евро, что соответствует разницам в курсе валют.