Французький Michelin продав свій завод та дистриб'юторську компанію в Росії.

Майже одразу після нападу Росії на Україну, 15 березня 2022 року, концерн Michelin призупинив промислову діяльність у РФ. Більше ніж через рік компанія оголосила про остаточний вихід з російського ринку. Michelin оголосив про підписання угоди з компанією Power International Tyres LLC щодо купівлі двох її місцевих компаній Michelin Russia Tire Manufacturing Company (MRTMC) LLC та Camso CIS LLС. Покупцем стала компанія Power International Tyres, один з головних дистриб’юторів шин у Росії.

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Схвалена компетентними місцевими органами влади, угода дозволить зберегти 250 робочих місць, переважно в Давидово. Можливість передати діяльність місцевому управлінню була неможлива через значні труднощі, які заважали зробити цю діяльність автономною.

Усвідомлюючи той факт, що не весь персонал може бути прийнятий на Power International Tyres, Michelin дозволив тим, хто бажав залишити компанію на хороших умовах, зробити це.



Продаж діяльності в Росії знаменує собою важливий крок в історії Michelin, оскільки Група присутня в цій країні з 1997 року.



Усі витрати, пов’язані з припиненням діяльності в Росії, були нараховані на 2022 рік. Однак у травні 2023 року Група визнає витрати, які оцінюються в кілька десятків мільйонів євро, що відповідає різницям у курсі валют.