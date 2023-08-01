В последний день июля медикам фронтовой зоны отправлены из Львова еще шесть автомобилей скорой медицинской помощи на шасси Renault Master с правым рулем.

Новая партия спецтехники с необходимым медицинским оборудованием и инструментарием в рамках проекта «100 карет скорой помощи Украине» организована благотворительным фондом Smart Medical Aid, который возглавляет талантливый организатор Ирина Рыбинкина. Благодаря фонду уже 81 машина скорой помощи спасает наших людей на передовой и прифронтовой зоне.

На сайте этой организации сообщается, что цена одной кареты скорой помощи со всем необходимым оборудованием может достигать 30 тысяч долларов, все зависит от технического состояния и комплектации.

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Из ранее пригнанных автомобилей была и техника со специальным оборудованием для спасения новорожденных: в прифронтовых зонах жизнь продолжается.

Кареты скорой помощи на шасси Renault Master во время официальной презентации конвоя. Фото: 4studio.com.ua

Нынешняя партия проверенных временем добротных и экономичных машин Renault Master (Рено Мастер), как и в предыдущих гуманитарных конвоях, не новые. Подержанные автомобили закуплены в Великобритании, имеют хорошее техническое состояние, своим ходом доставлены в Украину. Здесь они проходят техническую подготовку, при необходимости перекрашиваются, доукомплектовываются фондом или получателями под нужды первичной помощи.

Вот так наши ребята готовят конвой в Великобритании для перегона в Украину. Фото: Smart Medical Aid

Автомобили с правым рулем используются при эвакуации из передовой или транспортировке раненых, искалеченных, травмированных на передовой в тыловые медицинские учреждения.

Видеоподборка о том, как в Англии готовят конвой к перегону в Украину. Видео: Анатолий Леоненко. Монтаж: Авто24