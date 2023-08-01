В останній день липня медикам фронтової зони відправлено зі Львова ще шість автомобілів швидкої медичної допомоги на шасі Renault Master з правим кермом.

Нову партію спецтехніки з необхідним медичним устаткуванням та інструментарієм у межах проєкту «100 карет швидкої допомоги Україні» організував благодійний фонд Smart Medical Aid, який очолює талановитий організатор Ірина Рибінкіна. Завдяки фонду вже 81 машина швидкої допомоги рятує наших людей на передовій та у прифронтовій зоні.

На сайті цієї організації повідомляється, що ціна одної карети швидкої допомоги зі всім необхідним обладнанням може сягати 30 і більше тисяч доларів, все залежить від технічного стану та комплектації.

Читайте також Львівські медики отримали броньовані "швидкі"

З-поміж раніше пригнаних автомобілів була й техніка зі спеціальним обладнанням порятунку новонароджених: у прифронтових зонах життя продовжується.

Карети швидкої медичної допомоги на шасі Renault Master під час офіційної презентації конвою. Фото: 4studio.com.ua

Нинішня партія перевірених часом добротних та економічних машин Renault Master (Рено Мастер), як і в попередніх гуманітарних конвоях, не нові. Вживані автомобілі закуплені у Великій Британії, мають гарний технічний стан, своїм ходом доставлені в Україну. Тут вони проходять технічну підготовку, при потребі перефарбовуються, доукомплектовуються фондом чи отримувачами під потреби первинної допомоги.

Ось так наші хлопці готують конвой у Великій Британії для перегону в Україну. Фото: Smart Medical Aid

Автомобілі з правим кермом використовуються при евакуації з передової або ж транспортуванні поранених, покалічених, травмованих на передовій в тилові медичні заклади.

Відеодобірка про те, як в Англії готують конвой до перегону в Україну. Відео: Анатолій Леоненко. Монтаж: Авто24