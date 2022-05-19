Силы обороны Украины захватили российскую самоходную артиллерийскую установку "Мста-С".

В телеграм-канале "Тероборона АЗОВ” показали трофейную САУ ”Мста-С“, которую удалось добыть бойцам полка ССО ”Азов Киев".

“После ремонта артиллерийская установка будет служить в пользу украинских воинов, которые с радостью будут использовать ее для уничтожения предыдущих владельцев”, – указано в сообщении. При этом локация события не указана.

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Рашистская 2С19 “Мста-С” – самоходная артиллерийская установка калибра 152-мм. САУ предназначена для поражения открытой и скрытой живой силы, вооружения и военной техники противника. Ходовая часть унифицирована по своим узлам и элементам из основных танков Т-72 и Т-80.

В боекомплект “Мста-С” входят 50 снарядов с различными “начинками”. Гаубица имеет высокую степень механизации процессов загрузки боеприпасов и заряжания орудия, наведения и восстановления наводки после выстрела. Максимальная дальность стрельбы обломочно-фугасным снарядом-24 км.