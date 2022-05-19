Сили оборони України захопили російську самохідну артилерійську установку "Мста-С".

В Телеграм-каналі “Тероборона АЗОВ” показали трофейну САУ “Мста-С”, яку вдалося здобути бійцям полку ССО “Азов Київ”.

Після ремонту артилерійська установка служитиме на користь українських воїнів, які з радістю використовуватимуть її для знищення попередніх власників”, – вказано у повідомленні. При цьому локація події не вказана.

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Рашистська 2С19 «Мста-С» – самохідна артилерійська установка калібру 152-мм. САУ призначена для ураження відкритої та прихованої живої сили, озброєння та військової техніки противника. Ходова частина уніфікована за своїми вузлами і елементами з основних танків Т-72 і Т-80.

У боєкомплект “Мста-С” входять 50 снарядів з різними “начинками”. Гаубиця має високий ступінь механізації процесів завантаження боєзапасу та заряджання гармати, наведення і відновлення наведення після пострілу. Максимальна дальність стрільби уламково-фугасним снарядом – 24 км.