Болгария стала шестой страной, где автомобилям с российской регистрацией не рады: 2 октября пограничная полиция страны закрывает перед машинами РФ пункты пропуска.

В ответ на вторжение России в Украину теперь и Болгария усиливает ограничительные меры против России. С сегодняшнего вечера легковым автомобилям с российскими номерными знаками в страну не въехать. Кстати, эта норма уже несколько месяцев действует и для грузовиков с номерами страны-агрессорки.

Таким образом, Болгария присоединилась к Латвии, Эстонии, Финляндии, Польше и Норвегии, которые перекрыли легковым и грузовым автомобилям России въезд на свою территорию и Евросоюзу, в частности, как это рекомендовала совершить Еврокомиссия в соответствии с введенными санкциями против РФ.

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"Уверен, что до конца дня запрет на въезд российских автомобилей в нашу страну начнет действовать и на территории Болгарии", - заявил в понедельник, 2 октября, глава пограничной полиции Антон Златанов.

Болгарские СМИ сообщают, что для россиян на территории Болгарии будет не слишком сладко, поскольку не только автомобили, но и их личные вещи могут оказаться под угрозой конфискации. Это касается, как пишет Sofia Globe, "почти всех товаров, включая смартфоны, планшеты, ювелирные изделия, кожаные изделия, средства личной гигиены, такие как зубная паста и туалетная бумага".

Напомним, в эту ночь в 0:00 часов свои границы для легковых автомобилей закрывает Норвегия.