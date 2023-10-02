Болгарія стала шостою країною, де автомобілям з російською реєстрацією не раді: 2 жовтня прикордонна поліція країни закриває перед машинами РФ пункти пропуску.

У відповідь на вторгнення Росії в Україну відтепер і Болгарія посилює обмежувальні заходи проти Росії. З сьогоднішнього вечора легковим автомобілям з російськими номерними знаками до країни не в’їхати. До речі, ця норма уже кілька місяців діє і для вантажівок з номерами країни-агресорки.

Таким чином, Болгарія доєдналася до Латвії, Естонії, Фінляндії, Польщі та Норвегії, які перекрили легковим та вантажним автомобілям Росії в’їзд на свою територію та Євросоюзу зокрема, як це рекомендувала вчинити Єврокомісія відповідно до запроваджених санкцій проти РФ.

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"Впевнений, що до кінця дня заборона на в'їзд російських автомобілів до нашої країни почне діяти й на території Болгарії", - заявив у понеділок, 2 жовтня, голова прикордонної поліції Антон Златанов.

Болгарські ЗМІ повідомляють, що для росіян на території Болгарії буде не дуже солодко, оскільки не тільки автомобілі, але і їх особисті речі можуть опинитися під загрозою конфіскації. Це стосується, як пише Sofia Globe, "майже всіх товарів, серед яких смартфони, планшети, ювелірні вироби, шкіряні вироби, засоби особистої гігієни, такі як зубна паста та туалетний папір".

Нагадаємо, нинішньої ночі в 0:00 годин свої кордони для легкових автомобілів закриє Норвегія.