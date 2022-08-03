Болгарська компанія Alieno, яка у 2018 році анонсувала електричний гіперкар Arcanum потужністю 5293 к.с., і так й не запустила його у виробництво, показала нову модель Unum.

В компанії його описують як “двомісний роботизований електричний гіперкар з інопланетними технологіями”.

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Автомобіль буде доступний з двома системами приводу. У версії THF він буде пропонуватися в чотирьох різних версіях продуктивності: 2610 к.с. з 4440 Нм крутного моменту, 3481 к.с. з 5920 Нм крутного моменту, 4351 к.с. з 7400 Нм крутного моменту та 5221 к.с. з 8800 Нм крутного моменту.

Сама проста версія матиме 12 електродвигунів, а топова – 24 (по 6 на колесо). Графенові літій-полімерні акумулятори та суперконденсатори ємністю від 60 до 180 кВт/год забезпечать запас ходу 1020 км на одному заряді. Акумулятор має архітектуру 800 В, яка підтримує швидкі зарядні пристрої потужністю до 350 кВт, які повністю заряджають акумулятор потужністю 60 кВт від 0 до 100% за 10 хвилин, а акумулятор потужністю 180 кВт – за 30 хвилин.

Unum може розвивати максимальну швидкість 584 км/год. Кожна версія матиме три режими роботи: STR (Street), TRC (Track) і RCE (Race). Гальмівна система може бути як традиційною гідравлічною, так і електромагнітною або “роботичною” з пневматичною системою.

У версії TRS є система з 24 двигунами, які використовують систему стисненого повітря для створення тяги. Даних про продуктивність немає, але компанія каже, що повітря зберігається під тиском до 700 бар. Повітря з компресора або циліндра також можна використовувати для осушення дороги перед шинами автомобіля в дощовий день, щоб запобігти акваплануванню.

Alieno вже приймає замовлення й створюватиме Unum лише за попередніми замовленнями клієнтів. Базова ціна Urum THF становить 1,8 мільйона євро, а Alieno TRS – 3 мільйони євро. Залежно від специфікацій ціна може сягати 4,5 мільйонів євро. Термін поставки від 18 до 30 місяців.