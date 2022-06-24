Volvo привезли на автошоу у Гудвуді спортивний електромобіль Polestar O2. Він має всі шанси стати серійним та кинути виклик Tesla Roadster.

На Фестивалі швидкості у британському Гудвуді показали концепт-кар Polestar O2. Електричний підрозділ Volvo створив суперкар, який може стати серійним. Про це повідомляє видання Autocar.

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Новий Polestar O2 — чотиримісний кабріолет. Він відрізняється гранованим дизайном з довгим капотом та обтічниками за сидіннями. Тоненькі L-подібні фари виконані на кшталт флагманського Polestar 5, який також продемонстрували публіці в Гудвуді.

У салоні кермо приплюснуть зверху та знизу, а показники приладів виведені на вузький дисплей. На центральній панелі встановлено сенсорний екран портретного формату, а мультимедійну систему створено на базі Google Android. Замість дзеркал заднього виду передбачено камери. Передні сидіння розділені високим тунелем.

Новий Polestar O2 оснащений 800-вольтною силовою установкою від того ж Polestar 5 — у нього повний привід та два електромотори сумарною потужністю близько 900 к. с. З такими характеристиками він може кинути виклик Tesla Roadster.

Поки рішення про запуск моделі у виробництво ще не прийняте. Втім, електромобіль Polestar O2 може стати малосерійним і прийти на зміну гібридному спорткару Polestar 1.