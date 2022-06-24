Volvo привезли на автошоу в Гудвуде спортивный электромобиль Polestar O2. У него есть все шансы стать серийным и бросить вызов Tesla Roadster.

На Фестивале скорости в британском Гудвуде показали концепт-кар Polestar O2. Электрическое подразделение Volvo создало суперкар, который может стать серийным. Об этом сообщает издание Autocar.

Читайте также: Из-за войны в Украине горючее во всем мире установило ценовые рекорды

Новый Polestar O2 – четырехместный кабриолет. Он отличается граненым дизайном с длинным капотом и обтекателями за сиденьями. Тоненькие L-образные фары выполнены вроде флагманского Polestar 5, который также продемонстрировали публике в Гудвуде.

В салоне руль приплюснут сверху и снизу, а показатели приборов выведены на узкий дисплей. На центральной панели установлен сенсорный экран портретного формата, а мультимедийная система создана на базе Google Android. Вместо зеркал заднего вида предусмотрены камеры. Передние сиденья разделены высоким туннелем.

Новый Polestar O2 оснащен 800-вольтной силовой установкой от того же Polestar 5 — у него полный привод и два электромотора суммарной мощностью около 900 л. с. С такими характеристиками он может бросить вызов Tesla Roadster.

Пока решение о запуске модели в производство еще не принято. Впрочем, электромобиль Polestar O2 может стать мелкосерийным и прийти на смену гибридному спорткару Polestar 1.