Болгарская компания Alieno, анонсировавшая в 2018 году электрический гиперкар Arcanum мощностью 5293 л.с., и так и не запустившая его в производство, показала новую модель Unum.

В компании его описывают как "двухместный роботизированный электрический гиперкар с инопланетными технологиями".

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Автомобиль будет доступен с двумя приводными системами. В версии THF он будет предлагаться в четырех разных версиях производительности: 2610 л.с. с 4440 Нм крутящего момента, 3481 л.с. с 5920 Нм крутящего момента, 4351 л.с. с 7400 Нм крутящего момента и 5221 л. с 8800 Нм крутящего момента.

Самая простая версия будет иметь 12 электродвигателей, а топовая – 24 (по 6 на колесо). Графеновые литий-полимерные аккумуляторы и суперконденсаторы емкостью от 60 до 180 кВт/ч обеспечат запас хода 1020 км на одном заряде. Аккумулятор имеет архитектуру 800 В, которая поддерживает быстрые зарядные устройства мощностью до 350 кВт, полностью заряжающие аккумулятор мощностью 60 кВт от 0 до 100% за 10 минут, а аккумулятор мощностью 180 кВт – за 30 минут.

Unum может развивать максимальную скорость 584 км/ч. Каждая версия будет иметь три режима работы: STR (Street), TRC (Track) и RCE (Race). Тормозная система может быть как традиционной гидравлической, так и электромагнитной или "роботической" с пневматической системой.

В версии TRS есть система с 24 двигателями, использующими систему сжатого воздуха для создания тяги. Данных о производительности нет, но компания говорит, что воздух сохраняется под давлением до 700 бар. Воздух из компрессора или цилиндра также можно использовать для осушения дороги перед шинами автомобиля в дождливый день, чтобы предотвратить аквапланирование.

Alieno уже принимает заказы и будет создавать Unum только по предварительным заказам клиентов. Базовая цена Urum THF составляет 1,8 миллиона евро, а Alieno TRS – 3 миллиона евро. В зависимости от спецификаций цена может достигать 4,5 миллиона евро. Срок доставки от 18 до 30 месяцев.