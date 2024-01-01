Еще одну систему безопасности хотят сделать обязательной для всех авто

Некоторые современные авто могут обнаруживать другие транспортные средства, объекты и людей вне поля зрения водителя и вмешиваться, если предусматривают неизбежное столкновение. Некоторые из этих функций являются стандартными для многих моделей, тогда как другие, например автоматическое экстренное торможение сзади, обычно являются необязательными.

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По словам президента Страхового института безопасности дорожного движения Дэвида Харки, это "очень плохо", поскольку его исследования показывают, что технология, которая вмешивается вместо водителя, "эффективнее в предотвращении аварий, чем другие типы решений".

Институт недавно проверил восемь небольших внедорожников для предотвращения столкновения сзади. Семеро выступили достаточно хорошо. Ford Escape , Honda CR-V, Mitsubishi Outlander и Subaru Forester получили самый высокий рейтинг. Mazda CX-5, Toyota RAV4 и Volkswagen Taos получили повышенные рейтинги. Hyundai Tucson получил базовую оценку, самую низкую из возможных.

Системы разработаны для предотвращения распространенных типов аварий, которые могут стоить достаточно дорого владельцам. Однако из восьми испытанных автомобилей система была стандартной только для Outlander. Только 23 процента новых моделей 2023 года предлагали заднюю систему AEB в стандартной комплектации, тогда как в других она была опциональной.

По данным Института данных о потерях на дорогах, связанного с IIHS, количество исков о повреждении других транспортных средств уменьшилось на 29 процентов у автомобилей, оборудованных системой AEB задней части. Почти 30 процентов исков о столкновении в 2022 году касались этого типа ДТП. Устранение последствий стоило более 4000 долларов США. Это гораздо дороже, чем дополнительная функция, которая может стоить всего 600 долларов в зависимости от марки и модели.

Хотя системы уменьшат количество аварий и снизят расходы на страхование для владельцев, это не панацея для того, чтобы выскочить с места для парковки назад, если в вашем автомобиле есть соответствующая технология. Многие ультразвуковые датчики, которые используются в большинстве современных задних систем AEB, не предназначены для обнаружения пешеходов.

Rear AEB - это лишь одна из технологий, которая может помочь уменьшить количество аварий. Одно исследование IIHS показало, что сочетание технологий - задних камер, датчиков парковки и заднего AEB - уменьшило количество зарегистрированных аварий на 78 процентов. Должны ли автопроизводители сделать это стандартной функцией?