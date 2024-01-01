Ще одну систему безпеки хочуть зробити обов’язковою для всіх авто

Деякі сучасні авто можуть виявляти інші транспортні засоби, об’єкти та людей поза полем зору водія та втручатися, якщо передбачають неминуче зіткнення. Деякі з цих функцій є стандартними для багатьох моделей, тоді як інші, як-от автоматичне екстрене гальмування ззаду, зазвичай є необов’язковими.

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За словами президента Страхового інституту безпеки дорожнього руху Девіда Харкі, це «дуже погано», оскільки його дослідження показують, що технологія, яка втручається замість водія, «ефективніша у запобіганні аварій, ніж інші типи рішень».

Інститут нещодавно перевірив вісім невеликих позашляховиків для запобігання зіткненню ззаду. Семеро виступили досить добре. Ford Escape , Honda CR-V, Mitsubishi Outlander і Subaru Forester отримали найвищий рейтинг. Mazda CX-5, Toyota RAV4 і Volkswagen Taos отримали підвищені рейтинги. Hyundai Tucson отримав базову оцінку, найнижчу з можливих.

Системи розроблені для запобігання поширеним типам аварій, які можуть коштувати досить дорого власникам. Однак із восьми випробуваних автомобілів система була стандартною лише для Outlander. Лише 23 відсотки нових моделей 2023 року пропонували задню систему AEB у стандартній комплектації, тоді як у інших вона була опційною.

За даними Інституту даних про втрати на дорогах, пов’язаного з IIHS, кількість позовів про пошкодження інших транспортних засобів зменшилася на 29 відсотків у автомобілів, обладнаних системою AEB задньої частини. Майже 30 відсотків позовів про зіткнення у 2022 році стосувалися цього типу ДТП. Усунення наслідків коштувало понад 4000 доларів США. Це набагато дорожче, ніж додаткова функція, яка може коштувати лише 600 доларів залежно від марки та моделі.

Хоча системи зменшать кількість аварій і знизять витрати на страхування для власників, це не панацея для того, щоб вискочити з місця для паркування назад, якщо у вашому автомобілі є відповідна технологія. Багато ультразвукових датчиків, які використовуються в більшості сучасних задніх систем AEB, не призначені для виявлення пішоходів.

Rear AEB — це лише одна з технологій, яка може допомогти зменшити кількість аварій. Одне дослідження IIHS показало, що поєднання технологій — задніх камер, датчиків паркування та заднього AEB — зменшило кількість зареєстрованих аварій на 78 відсотків. Чи повинні автовиробники зробити це стандартною функцією?