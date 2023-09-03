Утечка моторного масла из автомобильного двигателя может стать серьезной проблемой, которая в запущенных случаях может привести к серозной поломке.

Масло – жизненно важная жидкость для работы двигателя, поэтому ее потеря может привести к недостаточной смазке и выходу из строя мотора. Но не всегда утечка масла требует немедленного вмешательства.

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Утечка или запотевание?

Очень часто можно встретить так называемое запотевание – очень незначительную постепенную утечку масла. Как правило, такие мелкие неисправности не нуждаются в срочном вмешательстве. Но следует понимать, что почти каждое запотевание через некоторое время превратится в полноценную течь.

Запотевания не нуждаются в срочном вмешательстве

Итак, если вы или ваш механик заметили запотевание прокладки, уплотнителя или сальника, лучше заранее подготовиться к устранению этой неисправности.

Серьезной утечкой считается неисправность, при которой под припаркованной машиной появляется несколько капель или даже лужа масла. В таком случае следует тщательно контролировать уровень масла в двигателе и как можно скорее обратиться в автосервис для устранения неисправности.

Утечка в дороге

Большинство современных автомобилей оборудованы датчиками уровня масла. Если в дороге на панели приборов загорелся индикатор уровня масла (как правило, желтого цвета) – следует остановиться и проверить, не течет ли ничего из-под машины. Если утечка не очень сильная, следует долить масло в двигатель. Если его нет с собой, можно доехать на ближайшую АЗС.

Большинство современных автомобилей имеют индикатор уровня масла на приборной панели.

Если же загорается красная лампочка в виде лейки – следует немедленно заглушить двигатель. Красная лампа означает, что в двигателе отсутствует давление масла, поэтому двигаться категорически запрещено. Одной из причин исчезновения давления может быть критически низкий уровень масла.

Что доливать

Если уровень масла ниже минимума, желательно долить того же масла, которое уже залито в двигатель. Как правило, под капотом имеется наклейка или бирка с данными последнего ТО. Обычно масло на долив можно приобрести на любой АЗС.

В случае, когда нет масла именно такого же бренда и допуска, следует доливать продукт, который по вязкости и допускам соответствует тому, которое уже залито в двигатель. Например, если на бирке указана вязкость 5W-40 и название продукта, можно определить допуск (например API: CF). Доливать следует масло любого бренда, которое имеет аналогичную маркировку.

Бирка под капотом поможет определить, что именно залито в двигатель.

В случае, когда масло с необходимыми маркировками отсутствует, а ехать дальше необходимо, лучше залить продукт с максимально схожей маркировкой.

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В любом случае гораздо лучше, когда в двигателе есть хоть какое-нибудь масло, чем нет никакого. На неподходящем масле нельзя ездить долго, однако если стоит задача доехать до ближайшего автосервиса, то с ней справится любое масло. Вред для двигателя будет значительно меньше, чем вообще без масла.

Место утечки

Самые опасные утечки масла – попадание на ремень ГРМ. Он очень быстро разрушается от нефтепродуктов. Также утечка масла из задней части двигателя может нанести вред сцеплению (актуально как для машин с механической коробкой передач, так и с «роботизированной»). В верхней части двигателя масло может попадать в свечные отверстия и приводить к выходу из строя свечных колпачков.

Попадание масла на ремень ГРМ приводит к его быстрому разрушению

Выводы

Не всегда утечка масла из мотора требует срочного вмешательства. В большинстве случаев все начинается с запотевания, а это дает автовладельцу время подготовиться к предстоящему ремонту. Однако если масло уже течет изрядно, следует как можно быстрее обращаться в автосервис для устранения неисправности.