Витікання моторної оливи з автомобільного двигуна може стати серйозною проблемою, яка у запущених випадках може призвести до серозної поломки.

Олива – життєво важлива рідиною для роботи двигуна, тому її втрата може призвести до недостатнього змащення та виходу з ладу мотора. Але не завжди витік масла вимагає негайного втручання.

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Витік чи запотівання?

Дуже часто можна зустріти так зване запотівання – дуже незначний поступовий витік оливи, яке швидко припадає пилом. Як правило, такі дрібні несправності не потребують термінового втручання. Але варто розуміти, що майже кожне запотівання через деякий час перетвориться на повноцінний витік мастила.

Запотівання не потребують термінового втручання

Отже, якщо ви або ваш механік помітили запотівання якось прокладки, ущільнювача або сальника, краще заздалегідь підготуватись до усунення цієї несправності.

Серйозним витоком вважається несправність, при якій під припаркованою машиною з’являється кілька крапель або навіть калюжа оливи. У такому випадку варто ретельно контролювати рівень оливи у двигуні і якнайшвидше звернутись у автосервіс для усунення несправності.

Витік в дорозі

Більшість сучасних авто обладнана датчиками рівня оливи. Якщо у дорозі на панелі приладів загорівся індикатор рівня оливи (як правило, жовтого кольору) – слід зупинитись і перевірити, чи не тече нічого з-під машини. Якщо витік не дуже сильний, слід долити оливу у двигун. Якщо його немає з собою, можна доїхати на найближчу АЗС.

Більшість сучасних авто має індикатор рівня оливи на приладовій панелі

Якщо ж загоряється червона лампочка у вигляді лійки – слід негайно заглушити двигун. Червона лампа означає, що у двигуні відсутній тиск оливи, тож рухатись категорично заборонено. Однією з причин зникнення тиску може бути критично низький рівень оливи.

Що доливати

Якщо рівень змащувальної рідини нижче мінімуму, бажано долити тієї ж оливи, яка вже залита у двигун. Як правило, під капотом є наклейка або бірка з даними останнього ТО. Зазвичай оливу на долив можна придбати на будь-якій АЗС.

У випадку, коли немає оливи саме такого ж бренду та допуску, слід доливати продукт, який за в’язкістю та допускам відповідає тому, яке вже залите у двигун. Наприклад якщо на бірці вказана в’язкість 5W-40 та назва продукту, за нею можна визначити допуск (наприклад API: CF). Доливати оливу масло будь-якого бренду, яке має аналогічне маркування.

Бірка під капотом допоможе визначити, що саме залито в двигун

У випадку, коли олива з необхідними маркуваннями відсутня, а їхати далі необхідно, краще залити продукт з максимально схожим маркуванням.

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У будь-якому випадку набагато краще, коли у двигуні є бодай якась олива, аніж немає ніякого. На непідходящому маслі не можна їздити довго, проте якщо стоїть завдання доїхати до найближчого автосервісу, то з ним впорається будь-яке олива. Шкода для двигуна буде значно меншою, ніж узагалі без змащувальної рідини.

Місце течії

Найнебезпечніші витоки оливи вважаються ті, які потрапляють на ремінь ГРМ – він дуже швидко руйнується від нафтопродуктів. Також витік оливи з задньої частини двигуна може завдати шкоди щепленню (актуально як для машин з механічною коробкою передач, так і з «роботизованою»). У верхній частині двигуна олива може потрапляти у свічні отвори та призводити до виходу з ладу свічних ковпачків.

Потрапляння оливи на ремінь ГРМ призводить до його швидкого руйнування

Висновки

Не завжди витікання оливи з мотору потребує термінового втручання. У більшості випадків все починається з запотівання, а це дає автовласнику час підготуватись до майбутнього ремонту. Проте якщо олива вже тече добряче, слід негайно звертатись в автосервіс для усунення несправності.