Любой двигатель внутреннего сгорания можно обогатить энергией водорода. Так утверждают в компании Hydroxy, которая уже более 8 лет специализируется на водородных технологиях. Речь идет об изготовлении и продаже водородных систем для автомобилях.

Водородная система подходит для автомобилей на всех видах горючего – дизель, бензин, газ. Вы заливаете в систему воду, которая превращается в водород и подается в камеру сгорания топлива. Это уменьшает его расход до 18%.

По сути происходит добавление не чистого водорода, а его смеси с кислородом в соотношении 2:1. А особенность такого газа состоит в том, что молекулы водорода и кислорода находятся в одноатомном состоянии (один атом на молекулу). Газ горюч, похож на метан или пропан, а для двигателя абсолютно безопасен.

Газ ускоряет время сгорания горючего, так что оно не успевает нагреться и не возникает детонационных явлений внутри двигателя.

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Одноатомный водород, содержащийся в газе водорода и кислорода, является сильным катализатором, существенно повышая скорость сгорания топлива. Так что если КПД (коэффициент полезного действия) обычных бензиновых двигателей составляет только 40%, а дизельных – 60%, то добавление водородной смеси улучшает этот показатель. То есть происходит полное сгорание бензина или дизеля, а также сжигание окончательных окислов топлива.

За время хода поршня сгорает меньше горючего, также существенно меньшее количество сгоревшего нефтепродукта выбрасывается из двигателя в виде токсичных отходов и вредных веществ. Расход горючего уменьшается до 18%, а выбросы вредных веществ – вдвое.

А самое главное, что водосодержащий газ очень полезен для двигателя. Ведь он оказывает влияние на углеродные и масляные отложения, вымывая их и очищая двигатель изнутри. Это улучшает динамику и компрессию автомобиля, а вы почувствуете большую мощность движения.

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