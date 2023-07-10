Будь-який двигун внутрішнього згоряння можна збагатити енергією водню. Так переконують у компанії Hydroxy, яка вже понад 8 років спеціалізується на водневих технологіях. Мова йде про виготовлення та продаж водневих систем для авто.

Воднева система підходить для автомобілів на всіх видах пального – дизель, бензин, газ. Ви заливаєте у систему воду, яка перетворюється у водень та подається у камеру згоряння до палива. Це зменшує його витрату до 18%.

Власне відбувається додавання не чистого водню, а його суміш з киснем у співвідношенні 2:1. А особливість такого газу в тому, що молекули водню та кисню знаходяться в одноатомному стані (один атом на молекулу). Газ горючий, подібний до метану або пропану, а для двигуна абсолютно безпечний. Газ пришвидшує час згоряння пального, тож воно не встигає нагрітися і не виникає детонаційних явищ всередині двигуна.

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Одноатомний водень, який міститься в газі водню та кисню, є сильним каталізатором, суттєво підвищуючи швидкість згоряння палива. Тож якщо ККД (коефіцієнт корисної дії) бензинових двигунів становить тільки 40%, а дизельних – 60%, то додавання водневої суміші покращує цей показник. Тобто відбувається повне згоряння бензину чи дизелю, а також спалення остаточних оксидів пального.

За час ходу поршня згоряє менше пального, також суттєво менша кількість нафтопродукту, який не згорів, викидається з двигуна в вигляді токсичних відходів та шкідливих речовин. Тож витрата пального зменшується до 18%, а викиди шкідливих речовин – вдвічі.

А найголовніше, що водневмісний газ є дуже корисним для двигуна. Адже він впливає на вуглецеві та масляні відкладення, вимиваючи їх та очищуючи двигун зсередини. Це покращує динаміку та компресію автомобіля, а ви відчуєте більшу потужність руху.

Отримати консультацію про придбання водневих систем можна за номером 0678834265.

Ознайомитися з системами та асортиментом особисто можна за адресою с. Підбірці, вул. Тракт Глинянський, 29 або на сайті hydroxy.com.ua.