Про переваги газобалонного обладнання для зменшення витрат бензину знають всі. А що ж робити власникам дизельних автомобілів? Невже для них зменшення витрат пального неможливе?

На 18% менше пального

Мова йде про монтаж водневої системи для авто – установку, яка виробляє водень. Це не заміна основного пального, а додаток до нього. Завдяки збагаченню воднем пальне збільшує свою дієвість, згоряє краще. А енергія дизеля використовується ефективніше, зменшуються теплові втрати. Тобто ККД палива, а, відповідно, і двигуна, зростає. Споживання пального з такою установкою зменшується до 18%.

На відміну від ГБО, воднева система не вибухонебезпечна, адже не має резервуара для зберігання водню. Газ утворюється лише під час руху авто й одразу спалюється.

Встановлювати водневу систему можна на авто з усіма типами пального: дизель, бензин і навіть газ.



Збільшити кінські сили

Окрім економії пального, воднева система покращує ходові властивості двигуна, збільшує його віддачу – авто стає більш динамічним та потужним. Це пояснюється впливом водню: він очищає камеру згоряння від закоксованості, нагарів та відкладень вуглецю.

Згоряння пального провокує утворення відкладення вуглецю, які зменшують рухливість поршневих кілець, клапанів та інших деталей. Від цього двигун втрачає компресію – тиск у циліндрах двигуна. Відповідно, зменшується потужність.

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Воднева система розкоксовує двигун та його основні деталі, завдяки чому вирівнюється та покращується компресія, віддача, потужність і крутний момент. Очищення двигуна відбувається під час руху авто. Нагар розщеплюється та видаляється з двигуна у вигляді дрібнодисперсного бруду через вихлопну систему.

Цей процес також очищує сажовий фільтр та каталізатор. У вихлопної системи збільшиться період між регенераціями та збільшується ресурс сажового фільтра.

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