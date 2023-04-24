О преимуществах газобаллонного оборудования для уменьшения расхода бензина знают все. А что же делать владельцам дизельных автомобилей? Неужели для них уменьшение расхода топлива невозможно?

На 18% меньше топлива

Речь идет о монтаже водородной системы для автомобиля – установку, производящую водород. Это не замена основного горючего, а дополнение к нему. Благодаря обогащению водородом горючее улучшает свои свойства, сгорает лучше. А энергия дизеля используется более эффективно, оптимизируются тепловые потери. То есть КПД топлива, а соответственно и двигателя, растет. Потребление горючего с такой установкой уменьшается до 18%.

В отличие от ГБО, водородная система не взрывоопасна, ведь не имеет резервуара для хранения водорода. Газ образуется только при движении авто и сразу сжигается.

Устанавливать водородную систему можно на автомобиле со всеми типами топлива: дизель, бензин и даже газ.



Увеличить лошадиные силы

Кроме экономии горючего, водородная система улучшает ходовые свойства двигателя, увеличивает его отдачу – автомобиль становится более динамичным и мощным. Это объясняется влиянием водорода: очищает камеру сгорания от закоксованности, нагаров и отложений углерода.

Сгорание горючего провоцирует образование отложения углерода, уменьшающих подвижность поршневых колец, клапанов и других деталей. От этого двигатель теряет компрессию – давление в цилиндрах двигателя. Соответственно, уменьшается мощность.

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Водородная система раскоксовывает двигатель и его основные детали, благодаря чему выравнивается и улучшается компрессия, отдача, мощность и крутящий момент. Очистка двигателя происходит при движении автомобиля. Нагар расщепляется и удаляется из двигателя в виде грязи мелкодисперсной через выхлопную систему.

Этот процесс также очищает сажевый фильтр и катализатор. У выхлопной системы увеличится период между регенерациями и увеличивается ресурс сажевого фильтра.

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