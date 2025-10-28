Если полицейские нарушают правил дорожного движения: какая ответственность их ждет

О нарушении правил дорожного движения полицейскими и ответственности за это в интервью РБК-Украина рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

А если сами работники патрульной полиции нарушают, например, там паркуются с нарушениями или едут без проблесковых маячков, какая для них предусмотрена ответственность? Или она выше, чем для простых граждан, или такой же?

Сегодня действительно случаи, когда патрульный полицейский может отступать от норм правил, это четко предусмотрено. Но вот например по проблесковым маячкам, вы говорите, что нарушение – это движение без проблесковых маячков, но это не так. Полицейские не должны постоянно двигаться с проблесковыми маячками. То есть они должны включать их в тех ситуациях, где это нужно сделать. К тому же, есть много случаев, когда патрульные выезжают на вызов и им нужно отступить от правил дорожного движения.

Но там, где это нецелесообразно, конечно, у нас есть служба мониторинга, внутреннего контроля, которая и следит за этим, и в случае нарушений проводится проверка, служебное расследование.