Якщо поліцейські порушують правил дорожнього руху : яка відповідальність їх чекає

Про порушення правил дорожнього руху поліцейськими та відповідальність за це в інтерв’ю РБК-Україна розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

А якщо самі працівники патрульної поліції порушують, наприклад, там паркуються з порушеннями або їдуть без проблискових маячків, яка для них передбачена відповідальність? Чи вона є вищою, ніж для простих громадян, чи такою ж самою?

Сьогодні є дійсно випадки, коли патрульний поліцейський може відступати від норм правил, це чітко передбачено. Але от наприклад щодо проблискових маячків, ви кажете, що порушення – це рух без проблискових маячків, але це не так. Поліцейські не мають постійно рухатись з проблисковими маячками. Тобто вони мають вмикати їх в тих ситуаціях, де це потрібно зробити. До того ж є багато випадків, коли патрульні виїжджають на виклик і їм потрібно відступити від правил дорожнього руху.

Але там, де це недоцільно, звісно, у нас є служба моніторингу, внутрішнього контролю, яка і наглядає за цим, і в випадку порушень проводиться перевірка, службове розслідування.