Чому чеські поліцейські підглядають у вікна машин

У серпні чеська поліція збагатила свій автопарк двома новими автомобілями Iveco Daily білого кольору. Про новинку уже двічі упродовж тижня розповів спеціалізований ресурс Garáž.cz, експерти якого підмітили багато чого цікаво та навіть кумедного.

Машини з 13 серпня введені в чергування у спеціально створених відділах спостереження Богемії та Моравії. Зовні машини з даховими ліхтарями, решітчастим багажником на даху та драбиною схожі на робочий фургон, яких на дорогах та у містах сотні.

Однак всередині це доволі інноваційний мобільний центр моніторингу з апаратурою та схованими за риштуванням багажника на даху чотирма обертовими на 360 градусів камерами. Ними оператори керують з салону автомобіля.

Моніторинг розрахований в першу чергу на слідкування за комерційним транспортом, але приватні машини за необхідності також в полі зору, якщо та є порушення.

На перший погляд, це звичайний робочий фургон, але зовнішність оманлива. Фото: Ян Маюрнік, Garáž.cz

Скажімо, екіпаж поліцейського Iveco без будь-якої розпізнавальної атрибутики виявив упродовж тільки першої шестигодинної зміни у Південноморавському краї 83 випадки порушень правил дорожнього руху. На підставі цього стягнуто майже 200 000 чеських крон штрафів. У конвертації це приблизно 391 984 гривні.

Майже половину порушників оштрафували за неуважність під час керування, а інших – за рух по забороненій смузі, обгін або неправильне керування. Але найкумеднішим випадком став так званий фудтрак. Це був не фургон, переобладнаний під пересувний кіоск з напоями, а вантажівка з іноземним водієм, який обідав прямо зі своєї тарілки під час керування автомобілем.

Кумедність поліцейські розцінили як грубе порушення ПДР, в результаті чого водій відвертався від керування автомобілем. Водій отримав штраф у тисячу крон, що в конвертації буде майже дві тисячі гривень (1 960,44 грн). На цю суму можна було сходити кілька разів до ресторану й смачно пообідати.

Водії фур уже звикли, що за кермом своїх автомобілів їм немає чого боятися. Однак часи змінилися й салон навіть найсучаснішої вантажівки проглядається якщо не наскрізь, то дуже активно. Так що обідати на ходу, як ось цей чолов'яга за кермом (див. відео нижче) не варто.

Перед операторами поставлено завдання контролювати, чи водії вантажівок, автобусів та мікроавтобусів зосереджені на керуванні автомобілем, а не дивляться фільм, грають у телефоні чи читають. До уваги беруться порушення щодо водіїв, у котрих не пристебнуті ремені безпеки чи вони розмовляють телефоном, тримаючи гаджет біля вуха.

Досі для засудження водіїв вантажівок або автобусів (оскільки вони сидять вище) потрібен був таємний автобус, який би вручну знімав правопорушників з його вікон. Що було не зовсім ефективно.

Водій та оператор вибирають підозрілий транспортний засіб, наводять на нього бічну камеру та готують задню камеру. Фото: Ян Маюрнік, Garáž.cz

З відзнятими на відео порушниками може розібратися або сам екіпаж Iveco, або передавши справу, включаючи запис, іншому патрулю поліції. Кожен поліцейський, який брав участь у справі, зможе мати додаток на своєму службовому гаджеті для відтворення таких відеозаписів.

Для імітації робочого фургона комунальної чи іншої якоїсь служби взято звичайний Daily з трилітровим дизельним двигуном потужністю 129 кВт (175 к.с.) з автоматичною коробкою передач. Окрім того, що це спеціалізований автомобіль для роботи поліцейських з відділів спостереження, він обладнаний як повноцінний мобільний офіс, де патрульні можуть обробляти різноманітні завдання, як от як технічні огляди на дорогах.

Оператор в салоні має повний контроль над системою усіх камер. Фото: Ян Маюрнік, Garáž.cz

Автомобілі Iveco також оснащені світломірами для перевірки тонування вікон. Оператор модже перевірити та зафіксувати різні порушення як під час руху, так і під стоянки. Досить часто фіксуються порушення заборони обгону вантажівок, несанкціоноване використання смуги руху громадського транспорту, у т.ч. резервної смуги. Все це фіксується й записується.