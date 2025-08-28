Почему чешские полицейские подглядывают в окна машин

В августе чешская полиция обогатила свой автопарк двумя новыми автомобилями Iveco Daily белого цвета. О новинке уже дважды в течение недели рассказал специализированный ресурс Garáž.cz, эксперты которого подметили много чего интересного и даже забавного.

Машины с 13 августа введены в дежурство в специально созданных отделах наблюдения Богемии и Моравии. Внешне машины с крышными фонарями, решетчатым багажником на крыше и лестницей похожи на рабочие фургоны, которых на дорогах и в городах сотни.

Читайте также На чешских дорогах появятся инспекторы новой службы: чего ожидать

Однако внутри это довольно инновационный мобильный центр мониторинга с аппаратурой и скрытыми за лесами багажника на крыше четырьмя вращающимися на 360 градусов камерами. Ими операторы управляют из салона автомобиля.

Мониторинг рассчитан в первую очередь на слежение за коммерческим транспортом, но частные машины при необходимости также в поле зрения, если и есть нарушения.

На первый взгляд, это обычный рабочий фургон, но внешность обманчива. Фото: Ян Маюрник, Garáž.cz

Скажем, экипаж полицейского Iveco без какой-либо опознавательной атрибутики обнаружил в течение только первой шестичасовой смены в Южноморавском крае 83 случая нарушений правил дорожного движения. На основании этого взыскано почти 200 000 чешских крон штрафов. В конвертации это приблизительно 391 984 гривны.

Почти половину нарушителей оштрафовали за невнимательность во время управления, а других – за движение по запретной полосе, обгон или неправильное управление. Но самым забавным случаем стал так называемый фудтрак. Это был не фургон, переоборудованный под передвижной киоск с напитками, а грузовик с иностранным водителем, который обедал прямо из своей тарелки во время управления автомобилем.

Читайте также На дороги Чехии выходят 26-метровые автопоезда с кузовами BDF

Забавность полицейские расценили как грубое нарушение ПДД, в результате чего водитель отвлекался от управления автомобилем. Водитель получил штраф в тысячу крон, что в конвертации будет почти две тысячи гривен (1 960,44 грн). На эту сумму можно было сходить несколько раз в ресторан и вкусно пообедать.

Водители фур уже привыкли, что за рулем своих автомобилей им нечего бояться. Однако времена изменились и салон даже самого современного грузовика просматривается если не насквозь, то очень активно. Так что обедать на ходу, как вот этот мужчина за рулем (см. видео ниже) не стоит.

Перед операторами поставлена задача контролировать, или водители грузовиков, автобусов и микроавтобусов сосредоточены на управлении автомобилем, а не смотрят фильм, играют в телефоне или читают. Во внимание принимаются нарушения в отношении водителей, у которых не пристегнуты ремни безопасности или они разговаривают по телефону, держа гаджет возле уха.

Читайте также В Чехии украинские авто должны стать на учет: как это сделать

До сих пор для осуждения водителей грузовиков или автобусов (поскольку они сидят выше) нужен был тайный автобус, который бы вручную снимал правонарушителей с его окон. Что было не совсем эффективно.

Водитель и оператор выбирают подозрительное транспортное средство, наводят на него боковую камеру и готовят заднюю камеру. Фото: Ян Маюрник, Garáž.cz

С отснятыми на видео нарушителями может разобраться или сам экипаж Iveco, или передав дело, включая запись, другому патрулю полиции. Каждый полицейский, участвовавший в деле, сможет иметь приложение на своем служебном гаджете для воспроизведения таких видеозаписей.

Читайте также Какие автомобили могут стоять под новым знаком P+D

Для имитации рабочего фургона коммунальной или иной какой-то службы взят обычный Daily с трехлитровым дизельным двигателем мощностью 129 кВт (175 л.с.) с автоматической коробкой передач. Кроме того, что это специализированный автомобиль для работы полицейских из отделов наблюдения, он оборудован как полноценный мобильный офис, где патрульные могут обрабатывать различные задачи, как вот как технические осмотры на дорогах.

Оператор в салоне имеет полный контроль над системой всех камер. Фото: Ян Маюрник, Garáž.cz

Автомобили Iveco также оснащены светомерами для проверки тонировки окон. Оператор может проверить и зафиксировать различные нарушения как во время движения, так и во время стоянки. Довольно часто фиксируются нарушения запрета обгона грузовиков, несанкционированное использование полосы движения общественного транспорта, в т.ч. резервной полосы. Все это фиксируется и записывается.