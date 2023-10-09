Украинским беженцам с 1 января 2024 года будет запрещено ездить на автомобилях с украинскими номерами, не внесенными в государственный реестр Чехии. Штраф – 1200 евро.

Первого октября вступил в силу закон, нормы которого обязывают украинских беженцев регистрировать автомобили из Украины. Новое требование предусматривает легализацию и равные права и обязанности с чешскими владельцами транспортных средств.

Начиная с 1 января 2024 года, двигаться по чешским дорогам на незарегистрированных автомобилях с украинскими номерами будет считаться нарушением, за которое предусмотрен штраф до 30 тысяч крон, что в переводе на более понятную валюту дает более 1200 евро.

С нового года прибывшим в страну беженцам на регистрацию машины будет отводиться 7 дней с момента получения визы временной защиты или «визы стрепени» (vízа с целью strpenia).

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Как пишет finance.cz, процедура регистрации автомобиля упрощена и не требует уплаты какой-либо пошлины – украинцы регистрируют автомобиль бесплатно. Для этого следует обратиться в муниципалитеты с расширенной юрисдикцией. Таможенная пошлина не будет взиматься даже при дальнейшем внесении изменений в указанные данные.

Новое мероприятие вводится в основном для обеспечения исполнения наказаний за нарушение ПДД, в частности, для эффективного взыскания штрафов за превышение скорости или неправильную парковку. При регистрации автомобиля его владелец должен указать адрес своего жительства в Чехии.

Для регистрации требуются следующие документы:

удостоверение личности заявителя;

если вместо эксплуатанта машины регистрацию производит доверенное лицо, то доверенность с заверенной подписью;

свидетельство о регистрации транспортного средства в Украине или технический паспорт;

заполненный бланк заявления о регистрации, который можно заранее загрузить или получить на месте.

Следует уточнить, что эта регистрация никак не касается обязательного страхования ответственности автовладельцев.

"Эти автомобили и после регистрации будут иметь украинские регистрационные знаки, поэтому они все еще являются украинскими транспортными средствами и должны быть застрахованы в Украине" – рассказывает представитель Чешской ассоциации страховых компаний Томаш Павлик.

Здесь действует стандартная процедура, предусмотренная международными соглашениями. Если незастрахованное украинское транспортное средство вредит Чехии, пострадавший получит возмещение от Чешского бюро страховщиков через специальный гарантийный фонд. А оно уже подаст иск к виновнику ДТП. Если же с момента пересечения границы Украины эксплуатантом автомобиля прошло более полугода, то ущерб будет взыскан со стороны виновного в том же порядке, что действует для чешских незастрахованных водителей.

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По оценкам Чешского бюро страховщиков, летом в Чехии было 38 000 украинских автомобилей, из которых около 4 тыс. не были застрахованы.

До суда дело не дойдет, поскольку полицейские в таких случаях наделены правом выписывать этот штраф на месте без дальнейшего административного разбирательства.