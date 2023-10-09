Українським біженцям з 1 січня 2024 року буде заборонено їздити на автомобілях з українськими номерами, що не внесені до державного реєстру Чехії. Штраф - 1200 євро.

Першого жовтня набрав чинності закон, норми якого зобов’язують українських біженців реєструвати автомобілі з України. Нова вимога передбачає легалізацію й однакові права та обов’язки з чеськими власниками транспортних засобів.

Починаючи з 1 січня 2024 року, рухатися чеськими дорогами на незареєстрованих автомобілях з українськими номерами буде вважатися порушенням, за яке передбачено штраф до 30 тисяч крон, що в перекладі на більш зрозумілу валюту дає понад 1200 євро.

З нового року біженцям, що прибули до країни, на реєстрацію машини буде відводитися 7 днів з моменту отримання візи тимчасового захисту або «візи стрепені» (víza з метою strpenia).

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Як пише finance.cz, процедура реєстрації автомобіля спрощена і не потребує сплати будь-якого мита – українці реєструють автомобіль безплатно. Для цього варто звернутися в муніципалітети з розширеною юрисдикцією. Мито не буде стягуватися навіть за подальшого внесення змін до зазначених даних.

Новий захід вводиться в основному для забезпечення виконання покарань за порушення правил дорожнього руху, зокрема, для ефективного стягнення штрафів за перевищення швидкості або неправильне паркування. Під час реєстрації автомобіля його власник має вказати адресу свого проживання у Чехії.

Для реєстрації потрібні такі документи:

посвідчення особи, яка подає заяву;

якщо замість експлуатанта машини реєстрацію проводить довірена особа, то довіреність із завіреним підписом;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в Україні або технічний паспорт;

заповнений бланк заяви про реєстрацію, який можна заздалегідь завантажити або отримати на місці.

Варто уточнити, що ця реєстрація жодним чином не торкається обов'язкового страхування відповідальності автовласників.

"Ці автомобілі й після реєстрації матимуть українські реєстраційні знаки, тому вони все ще є українськими транспортними засобами та мають бути застраховані в Україні", – розповідає представник Чеської асоціації страхових компаній Томаш Павлік.

Тут діє стандартна процедура, передбачена міжнародними угодами. Якщо незастрахований український транспортний засіб завдає шкоди Чехії, постраждалий отримає відшкодування від Чеського бюро страховиків через спеціальний гарантійний фонд. А він вже подасть позов до винуватця ДТП. Якщо ж з моменту перетину кордону України експлуатантом автомобіля минуло понад півроку, то збитки будуть стягнуті з винного боку в тому ж порядку, що діє для чеських незастрахованих водіїв.

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За оцінками Чеського бюро страховиків, минулого літа в Чехії було 38 000 українських автомобілів, з яких близько 4 тис. не були застраховані.

До суду справа не доходить, оскільки поліціянти у таких випадках наділені правом виписувати цей штраф на місці без подальшого адміністративного розгляду.