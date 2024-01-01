На чешских дорогах появятся инспекторы новой службы: чего ожидать

Такое право и довольно широкие полномочия в Инспекции (Road Transport Inspection) появились из-за изменения нескольких законов о дорожном движении, сообщалось на сайте Министерства транспорта Чешской Республики.

"Эксперты Центра дорожного транспорта начнут свою работу с 1 июля под новым названием “Инспекция дорожного транспорта” и будут останавливать преимущественно грузовики без помощи полиции или таможенной администрации. Они будут проверять обязательные перерывы и периоды отдыха водителей, крепления грузов, вес грузовиков, а также выявлять мошенничество, связано с тахографами", – отметил министр транспорта Мартин Купка.

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Инспекторы дорожного транспорта в работе будут независимы от других органов контроля. Они уполномочены самостоятельно проверять грузовики на дорогах, паркингах, в терминалах, местах загрузки или разгрузки транспортных средств.

Также они могут расследовать определенные правонарушения на месте, взимать залог, препятствовать дальнейшему управлению, изымать документы или номерные знаки.

Салон спецавтомобиля оснащен технологией для дистанционного считывания данных с тахографов грузовиков, что выявляет манипуляции с ними, а в багажном отсеке есть немало другой атрибутики контроля. Фото: Анна Богачева, MAFRA

Для результативной работы создан специализированный автопарк, что на начальном этапе насчитывает 26 новых фургонов Volkswagen Crafter и 13 автомобилей Škoda Karoq. Спецтранспорт имеет нанесенные на борта сине-серебряные полосы, двухцветную красно-синюю надпись названия службы. Вынесенные на крышу специализированные синие огни дают право приоритетного беспрепятственного проезда, так же как у машин полиции или карет скорой медицинской помощи.

Дистанционный контроль тахографов неизбежен

Фургоны будут оснащены технологией, которой раньше никогда не было в Центре дорожного транспорта. Речь идет о дистанционном считывателе цифровых тахографов. Эта технология позволяет во время движения подключаться дистанционно к тахографу грузовика, определять его состояние, параметры, видеть режим отдыха водителя и тому подобное.

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За манипуляции с тахографом перевозчика могут оштрафовать на сумму до 350 000 крон, а водителю также могут запретить управление транспортным средством. Относительно размера штрафа, то он болезненный, в конвертации на национальную валюту это будет в пределах 665 205 грн.

Считыватель тахографа через оконное стекло в задней части фургона даже во время движения легко подключится к тахографу фуры и выведет на монитор инспектора всю необходимую информацию. Фото: Анна Богачева, MAFRA

Проверка соблюдения водителями грузовиков обязательных перерывов во время управления для инспекторов станет приоритетной. Однако техническое состояние транспортных средств также будет в работе инспекторов определяющим. При необходимости замеряют даже глубину протектора шин, определят соответствие весовым нормам.

"Большинство водителей соблюдают законы, им нечего бояться. Наша цель - искоренить перегруженные грузовики с дорог и чтобы все придерживались тех же условий, которых придерживаются честные водители", – сказал министр транспорта Мартин Купка (ODS).

Весовые штрафы будут "кусаться" болезненно

В Чешской Республике максимально допустимый вес для грузовиков весом более 3,5 тонны составляет 48 тонн. Прошлогодняя статистика показала, что каждый четвертый грузовик весит больше разрешенного веса, согласно проверкам полиции.

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Закон предусматривает штраф за перегруженные грузовики в размере 9000 крон (17 100 грн) за каждую тонну, превышающую максимально разрешенный вес транспортного средства. Однако максимальный штраф установлен на уровне 50 000 крон (95 000 грн).

Если транспортное средство или комбинация транспортных средств не превышает максимально разрешенный вес более чем на 500 килограммов, штраф составит 5000 крон (9 500 грн). Если водитель откажется от взвешивания транспортного средства, ему придется заплатить 100 000 крон (190 000 грн).

Мобильное весовое устройство перевозится в грузовом отсеке фургона, для его развертывания нужно от силы 5-7 минут. Фото: Анна Богачева, MAFRA

Рассчитаться можно на месте наличными. Инспекция также подготовлена к этому варианту – она будет иметь при себе железный сейф. Квитанция (чек) о получении денег выдается обязательно. Банковской карточкой также можно расплатиться, это не сложнее, чем оплатить проезд в автобусе через валидатор.

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Инспекция дорожного транспорта будет иметь возможность дистанционно подключаться к стационарным скоростным весам на автомагистралях, перенаправлять перегруженный грузовик и повторно взвешивать его на месте, включая все оси. А также штрафовать за нарушения на месте.

Легковой транспорт также в поле зрения

Водителям легкового транспорта не стоит расслабляться. Несмотря на то, что инспекторы INSID обязаны контролировать работу коммерческого транспорта, в первую очередь грузовиков, они уполномочены осуществлять проверку всех транспортных средств, вышедших на дороги общего пользования. Поэтому водители легковых автомобилей также должны быть начеку перед проверкой: инспекторы могут измерить выбросы их транспортных средств.

В салоне фургона размещены два рабочих места для инспекторов, которые по обустройству не уступают офисным. Есть даже сейф для наличных денег. Фото: Анна Богачева, MAFRA

Два фургона – один для Богемского края и один для Моравии и Силезии – имеют дополнительное оборудование для точного измерения выбросов. Это касается и легковых автомобилей. Ранее это вызвало беспокойство у некоторых автомобилистов и владельцев старинных автомобилей, что они станут объектами травли. Однако инспекция не будет отвечать за проверку старых транспортных средств, имеющих больший риск несоблюдения норм выбросов и более "шумных".

Инспекторам уже прописано сосредоточиться на транспортных средствах по фильтру твердых частиц, который намеренно снят. Управление автомобилем без сажевого фильтра (DPF) является незаконным в Чешской Республике и влечет за собой штраф. Однако многие автомобилисты делают это для экономии на обслуживании и чтобы повысить производительность автомобиля.

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Фильтр часто снимают с автомобилей тюнеры, которые модифицируют транспортные средства для повышения производительности с помощью чип-тюнинга, где наличие DPF-фильтра воспринимается как ограничительный элемент. Без DPF автомобиль производит больше вредных твердых частиц, что ухудшает качество воздуха.

За неповиновение INSID водителя не накажет, но...

Компетенция дорожной инспекции будет распространяться на всю Чешскую Республику, а не только на автомагистрали. Они могут проверять везде, даже на выезде из терминала или на подъезде грузовика к магазину. Водители обязаны по требованию остановиться, поскольку инспекция наделена теми же инструментами, что и полиция.

"Если водитель не подчиняется, закон не позволяет нам привлечь его к ответственности. Однако, транспортные средства инспекции оснащены камерами спереди и сзади, и такая запись будет служить доказательством для передачи дела в полицию для открытия соответствующего делопроизводства", – подчеркнул министр Купка.

Мартин Купка: автомобили дорожной инспекции имеют систему камер, фиксирующих салон фургона и окружающую местность – для доказательной базы, если водители будут выдвигать претензии. Фото: Анна Богачева, MAFRA