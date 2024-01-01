Серийное производство гаубиц Caesar 8×8 Чехия начнет в июне 2025 года

Европейская оборонная компания KNDS уже подтвердила, что серийное производство артиллерийской системы Caesar 8x8 начнется в Чешской Республике в следующем месяце. Как уточняют в KNDS, первые поставки артиллерийских систем на самоходном шасси ожидаются в 2026 году.

Уже нынешним летом два прототипа для чешской армии должны быть изготовлены и отправлены на военные испытания в одно из подразделений армии Чешской Республики (ACR). Обучение пушечных расчетов и персонала обслуги уже завершено во Франции.

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"Команды нашего партнера несколько раз посещали KNDS в Роане для прохождения обучения, что гарантировало их готовность начать окончательную сборку в Чешской Республике для выполнения контрактного графика поставок, а также обязательств по промышленному сотрудничеству. Обучение гарантирует полную готовность к бесперебойному функционированию производства на местном уровне", – заявили в KNDS.

К проекту привлечена чешская промышленность. Ожидается, что 40% каждого Caesar 8×8 будет произведено в Чешской Республике. Excalibur Army будет заниматься окончательной сборкой, Retia будет предоставлять оборудование для системы связи и управления огнем, а Tatra Defence Vehicles и Tatra Trucks отвечают за кабину и шасси.

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Боеприпасы также будут чешскими. KNDS уже подтвердила сотрудничество с STV по сертификации 155-мм боеприпасов чешского производства.

Напомним, с середины 2023 года 19 систем Caesar 8x8, поставленных в Вооруженные Силы Украины, осуществили более 40 000 выстрелов, что продемонстрировало оперативную эффективность системы. На основании такого результативного опыта использования этих артиллерийских систем некоторые службы обеспечения европейских армий уже изучают возможность не только заказа САУ "Цезарь", но развертывания их производства на производственных площадках собственного оборонпрома.