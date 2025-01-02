САУ Caesar от Дании поступят в Украину на год раньше запланированного срока

Колесные гаубицы Caesar придут в варианте Mark 1 (ранее было передано 19 единиц версии 8x8, изначально предназначенных для армии Дании). Такую информацию предоставил министр обороны Франции Себастьян Лекорню еще весной в контексте инициативы по закупке 78 Caesars для Украины в рамках более широкой программы. Украина купила шесть единиц, а Франция – 12.

Стоимость приобретения остальных 60 самоходок разделена между Парижем и Копенгагеном. Об этом пишет специализированный ресурс defence24.pl. Правда, до сих пор непонятно, заплатят ли датчане именно за 30 штук, или меньше. Теперь стало известно, что поставки заказанных Caesar должны начаться в нынешнем , а не в 2026 году, как планировалось ранее.

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Украина должна получить (по разным данным) пушечные гаубицы 145-154-161 Caesar в двух версиях. Однако подробности этого не разглашаются. Речь идет лишь об ускорении поставок, поскольку "война в Украине находится в критической фазе".

"Очень важно, чтобы мы максимально поддерживали Украину. Европа должна собраться, и сегодняшним пакетом пожертвований мы предоставляем средства от датской стороны на конкретные запросы Украины и еще раз показываем, что Дания находится на передовой борьбы Украины за свободу. Я надеюсь, что больше стран последуют этому примеру", – отметил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

Это не единственная инициатива помощи Дании Украине по артиллерии. Кроме финансирования производства французских Caesar, Копенгаген выделил средства на производство 18 гаубиц 2S22 Bogdana в украинской оружейной промышленности и закупку 16 словацких артсистем Zuzanna 2s. Кроме того, Дания решила подарить Киеву из своих ресурсов упомянутые выше 19 Caesar в варианте 8x8.

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Напомним, французская колесная самоходная гаубица производства KNDS Nexter монтируется на платформе с колесной формулой 6x6 или 8x8 в соответствии с требованиями заказчика. Чаще всего использовались Renault Sherpa 5, Mercedes-Benz Unimog (оба 6x6) и Tatra 815-7 (8x8).

Caesar калибра 155 мм со стволом L/52 (длиной около 8 метров), максимальная дальность которого составляет более 40 км при стрельбе осколочно-фугасными снарядами с донным газогенератором. Может также использовать противотанковые BONUS и новые 155-мм управляемые ракеты Katana.