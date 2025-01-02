САУ Caesar від Данії надійдуть в Україну на рік раніше запланованого терміну

Колісні гаубиці Caesar прийдуть у варіанті Mark 1 (раніше було передано 19 одиниць версії 8x8, спочатку призначених для армії Данії). Таку інформацію надав міністр оборони Франції Себастьян Лекорню ще весною в контексті ініціативи щодо закупівлі 78 Caesars для України в рамках ширшої програми. Україна купила шість одиниць, а Франція – 12.

Вартість придбання решти 60 самохідок розділена між Парижем і Копенгагеном. Про це пише спеціалізований ресурс defence24.pl. Щоправда, досі незрозуміло, чи заплатять данці саме за 30 штук, чи менше. Тепер стало відомо, що поставки замовлених Caesar мають розпочатися в нинішньому, а не у 2026 році, як планувалося раніше.

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Україна має отримати (за різними даними) гарматні гаубиці 145-154-161 Caesar у двох версіях. Однак подробиці цього не розголошуються. Мова йде лише про прискорення постачань, оскільки "війна в Україні перебуває у критичній фазі".

"Дуже важливо, щоб ми максимально підтримували Україну. Європа має зібратися, і сьогоднішнім пакетом пожертв ми надаємо кошти від данської сторони на конкретні запити України та ще раз показуємо, що Данія знаходиться на передовій боротьби України за свободу. Я сподіваюся, що більше країн підуть за цим прикладом", – зазначив міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен.

Це не єдина ініціатива допомоги Данії Україні щодо артилерії. Крім фінансування виробництва французьких Caesar, Копенгаген виділив кошти на виробництво 18 гаубиць 2S22 Bogdana в українській збройовій промисловості та закупівлю 16 словацьких артсистем Zuzanna 2s. Окрім того, Данія вирішила подарувати Києву зі своїх ресурсів згадані вище 19 Caesar у варіанті 8x8.

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Нагадаємо, французька колісна самохідна гаубиця виробництва KNDS Nexter монтується на платформі із колісною формулою 6x6 або 8x8 відповідно до вимог замовника. Найчастіше використовувалися Renault Sherpa 5, Mercedes-Benz Unimog (обидва 6x6) і Tatra 815-7 (8x8).

Caesar калібру 155 мм зі стволом L/52 (довжиною близько 8 метрів), максимальна дальність якого становить понад 40 км при стрільбі уламково-фугасними снарядами з донним газогенератором. Може також використовувати протитанкові BONUS і нові 155-мм керовані ракети Katana.