Серійне виробництво гаубиць Caesar 8×8 Чехія розпочне у червні 2025 року

Європейська оборонна компанія KNDS вже підтвердила, що серійне виробництво артилерійської системи Caesar 8x8 розпочнеться в Чеській Республіці наступного місяця. Як уточнюють в KNDS, перші постачання артилерійських систем на самохідному шасі очікуються у 2026 році.

Вже нинішнім літом два прототипи для чеської армії мають бути виготовлені й відправлені на військові випробування в один з підрозділів армії Чеської Республіки (ACR). Навчання гарматних розрахунків та персоналу обслуги вже завершено у Франції.

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"Команди нашого партнера кілька разів відвідували KNDS у Роані для проходження навчання, що гарантувало їхню готовність розпочати остаточне складання в Чеській Республіці для виконання контрактного графіка поставок, а також зобов’язань щодо промислової співпраці. Навчання гарантує повну готовність до безперебійного функціонування виробництва на місцевому рівні", – заявили в KNDS.

До проєкту залучено чеську промисловість. Очікується, що 40% кожного Caesar 8×8 буде вироблено в Чеській Республіці. Excalibur Army займатиметься остаточним складанням, Retia надаватиме обладнання для системи зв'язку та управління вогнем, а Tatra Defence Vehicles та Tatra Trucks відповідають за кабіну та шасі.

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Боєприпаси також будуть чеськими. KNDS вже підтвердила співпрацю з STV щодо сертифікації 155-мм боєприпасів чеського виробництва.

Нагадаємо, з середини 2023 року 19 систем Caesar 8x8, поставлених до Збройних Сил України, здійснили понад 40 000 пострілів, що продемонструвало оперативну ефективність системи. На підставі такого результативного досвіду використання цих артилерійських систем деякі служби забезпечення європейських армій вже вивчають можливість не тільки замовлення САУ "Цезар", але розгортання їх виробництва на виробничих майданчиках власного оборонпрому.