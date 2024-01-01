Если замерз омыватель: как разморозить воду в бачке

Эффективное и безопасное решение этой проблемы на самом деле только одно – отогреть автомобиль в теплом помещении. Дело в том, что вода (или летний омыватель) замерзает не только в бачке, но и в других компонентах системы: помпе, трубках и форсунках. Однако если воды в бачке было немного можно попробовать и другие методы, которые описаны ниже.

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Снятие бачка

У некоторых автомобилей бачок жидкости омывателя находится в доступном месте. Для его демонтажа может быть достаточно открутить несколько винтов крепления и отключить разъем и патрубки моторчика.

Снятый бачок со льдом внутри можно разморозить с помощью горячей воды, или промышленного фена. С последним нужно быть осторожным, поскольку промышленный фен дает достаточно высокую температуру, которая может деформировать бачок.

У некоторых автомобилей бочок омывателя снимается очень просто

Патрубки и форсунки системы омывателя также нужно отогреть. В некоторых случаях это становится проблемой, ведь не всегда они проходят в доступном месте.

Без снятия бачка

Если возможности снять бачок нет (например он находится в труднодоступном месте) есть шанс отогреть его струей горячей воды, например на автомойке самообслуживания. Чем меньше воды было в бачке перед, тем как она замерзла, тем больше шансы на успех. Также горячая вода поможет разморозить патрубки и форсунки системы омывателя.

Теплая вода на мойке самообслуживания может помочь

Укреп из чайника

Налить горячей воды из чайника в замерзший бачок омывателя можно, если льда в нем совсем мало (меньше трети бачка). Если же льда много, то это не поможет. Кроме того, кипяток может деформировать бачок. Эффект может быть положительным, если есть возможность создать поток теплой воды.

Лить горячую воду из чайника можно только если льда в бачке очень мало

Промышленный фен

Фен может помочь разморозить бачок омывателя не снимая его. Важно установить его так, чтобы он грел нижнюю часть бачка. Также важно не подносить его слишком близко, чтобы не деформировать бачок и не повредить моторчик омывателя.

Бачок можно отогреть бытовым или промышленным феном

Открытый огонь

Пользоваться открытым огнем (газовой горелкой, паяльной лампой и т.д.) в подкапотном пространстве очень опасно. Такой метод может привести не только к повреждению бачка омывателя, но и к пожару.

Использование открытого огня может не только повредить бачок, но и привести к пожару

Залить незамерзающую жидкость

Заливать незамерзающую жидкость в бачок, в котором замерзала вода нет особого смысла. Такая жидкость не сможет разморозить лед, а лишь займет свободное место в бачке. Перед заливкой незамерзающей жидкости нужно полностью освободить бачок ото льда.

Просто залить назамерзающую жидкость в бачок со льдом не поможет

Выводы Выводы

Лучшим вариантом будет поставить автомобиль на несколько часов (а лучше на ночь) в относительно теплом помещении: гараже, подземном паркинге, СТО, автомойки и тому подобное. Это самый безопасный и самый действенный метод. Остальные способы несут определенные риски и не так эффективны.