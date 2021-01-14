Прогноз погоды обещает морозы до 20 градусов, а в вашем автомобиле – летний омыватель или вообще вода из прошлого сезона? Как правильно выбрать и заменить жидкость для омывателя?

Проверить "крепость" жидкости для стеклоомывателя без специальных приборов невозможно, поэтому остается полагаться на честное слово продавца и имя производителя. А с этим как раз есть проблема: чаще всего это бутылки и канистры неизвестного происхождения с бледными этикетками, где нередко в качестве данных производителя указан некий адрес в сельской местности. Кто будет обращаться с претензиями в далекое село? А в случае подделки или контрафактной продукции и обращаться некуда.

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Какой омыватель все же покупать

Учитывая вышесказанное, в наших условиях самый надежный вариант – покупка незамерзающей жидкости известного бренда. Их немного, они дороже "самопальных", однако стоят затраченных средств. Хороший вариант – купить омыватель на известной АЗС с брендом сети автозаправочных комплексов. Ведь известные сети следят за своим имиджем и качеством брендированной продукции.

Например, незамерзающая жидкость собственного бренда в сети АЗК Glusco – под названием Glusco Premium Winter. Она произведена на мощностях известного производителя автохимии, не вредна для организма и автомобиля. Жидкость имеет хорошие моющие свойства, поэтому очистит даже очень загрязненное стекло. Важно, что Glusco Premium Winter приятно пахнет, а запах спирта почти не ощущается. Однако, самое главное, что Glusco гарантирует соответствие ее "холодового индекса" заявленной цифре – до 20 градусов мороза.

С каждого приобретенного на АЗК омывателя ТМ Glusco отсчитывается 3 грн в фонд "Таблеточки" в помощь онкобольным детям

А если в бачке летний омыватель или вода?

"Поднять градус" в бачке омывателя можно двумя способами. Один – более надежный, второй – более быстрый.

Если вы вовремя опомнились и жидкость омывателя еще в жидком состоянии, или автомобиль находился в боксе с плюсовой температурой, то для полной уверенности в ее градусе, жидкость омывателя следует заменить. Удалить старую и залить новую, более морозостойкую. Сразу отметим, откажитесь от соблазна откачать остатки "незамерзайки" с помощью шланга и собственных легких: очень часто жидкость содержит метанол или изопропанол, а случайное попадание этих спиртов в организм может привести к серьезному отравлению и даже смерти. Поэтому нужно потратить жидкость естественным путем – включая омыватель стекла на 10 секунд с перерывами на 15 – 20 секунд. Не торопитесь, давайте электродвигателю омывателя остыть, ведь он предназначен только для кратковременного использования. Процесс можно ускорить, если есть возможность отсоединить резиновый шланг омывателя от форсунок, или на соединении к ним. Тогда жидкость можно слить гораздо быстрее, а еще и сохранить ее в емкость, что позволит использовать ее в следующем сезоне. Если бачок омывателя заполнен не полностью, можно попробовать поднять прочность “незамерзайки”, добавив в нее чистый спирт, водку или концентрированную омывайку (на которой написано минус 60-80). Но это будет очень ненадежный вариант, ведь рассчитать градус полученного раствора почти невозможно: во-первых, зависимость пропорции нелинейная, во-вторых, вам неизвестно точное количество остатка жидкости в бачке. И обязательно включите омыватель на несколько сессий, ведь жидкость в трубопроводах и распылителях осталась старой.

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Отнеситесь к вопросу незамерзающей жидкости серьезно. Ведь без исправного омывателя ветрового стекла ездить нельзя (ст. 31.4.4. ПДД Украины), а привести его в порядок, когда в бачке сплошная глыба льда, не очень просто. Если жидкость замерзнет, ​​простым добавлением концентрата не обойтись, придется либо отогревать бачок, или надолго загонять всю машину в теплый бокс. И первое, и второе потребует времени и хлопот. Кроме того, попытка включить омыватель при наличии льда в бачке может привести к поломке насоса. Поэтому покупая жидкость с низкой температурой замерзания на этикетке, надо быть уверенным, что маркировка соответствует действительности. Гарантией может служить место приобретения – например, магазин при сетевом автозаправочном комплексе авторитетного бренда.