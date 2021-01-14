Прогноз погоди обіцяє морози до 20 градусів, а в бачку вашого авто – літній омивач або взагалі вода з минулого сезону? Як правильно обрати і замінити рідину для омивача?

Перевірити "міцність" рідини для склоомивача без спеціальних приладів неможливо, тому залишається покладатися на чесне слово продавця та ім’я виробника. А з цим саме маємо проблему: найчастіше це пляшки та каністри невідомого походження із блідими етикетками, де нерідко в якості даних виробника зазначена така собі адреса у сільській місцевості. Хто буде звертатися з претензіями у далеке село? А у випадку підробки чи контрафактної продукції і звертатися немає куди.

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Який омивач все ж купувати

Зважаючи на вищесказане, за наших умов найнадійніший варіант – купівля незамерзаючої рідини відомого бренду. Їх небагато, вони дорожчі за "самопальні", однак вартують витрачених коштів. Добрий варіант – купити омивач на відомій АЗС з брендом цієї мережі автозаправних комплексів. Адже відомі мережі слідкують за своїм іміджем та якістю брендованої продукції.

Наприклад, незамерзаюча рідина власного бренду є у мережі АЗК Glusco – під назвою Glusco Premium Winter. Вона вироблена на потужностях відомого виробника автохімії, не шкідлива для організму і автомобіля. Рідина має добрі миючі властивості, тож очистить навіть дуже забруднене скло. Важливо, що Glusco Premium Winter приємно пахне, а запах спирту майже не відчувається. Однак, найголовніше, що Glusco гарантує відповідність її "холодового індексу" заявленій цифрі – до 20 градусів морозу.

З кожного придбаного на АЗК омивача ТМ Glusco выдраховується 3 грн у фонд “Таблеточки” на допомогу онкохворим дітям

А якщо у бачку літній омивач чи вода?

"Підняти градус" у бачку омивача можна у два способи. Один – більш надійний, другий – більш швидкий.

Якщо ви вчасно схаменулись і рідина в омивачу ще у рідкому стані, чи автомобіль знаходився у боксі з плюсовою температурою, то для повної впевненості у її градусі, рідину омивача треба замінити. Видалити стару і залити нову, більш морозостійку. Одразу зазначимо, відмовтесь від спокуси відкачати залишки "незамерзайки" за допомогою шлангу та власних легень: дуже часто рідина містить метанол або ізопропанол, а випадкове потрапляння цих спиртів в організм може призвести до серйозного отруєння та навіть смерті. Тому потрібно витратити рідину природним шляхом – вмикаючи омивач скла на 10 секунд із перервами на 15 – 20 секунд. Не поспішайте, давайте електродвигуну омивача охолонути, адже він призначений лише для короткочасного використання. Процес можна пришвидшити, якщо є можливість від’єднати гумовий шланг омивача від форсунок, чи на з’єднанні до них. Тоді рідину можна злити набагато швидше, а ще і зберегти її у ємність, що дозволить використати її в наступному сезоні. Якщо бачок омивача заповнений не повністю, можна спробувати підняти міцність “незамерзайки”, доливши в неї чистий спирт, горілку або концентровану “омивайку” (на якій написано мінус 60-80). Але це буде дуже непевний варіант, адже розрахувати градус отриманого розчину майже неможливо: по-перше, залежність пропорції нелінійна, по-друге, вам невідома точна кількість залишку рідини у бачку. І обов’язково ввімкніть омивач на декілька сесій, адже рідина в трубопроводах та розпилювачах залишилась старою.

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Поставтеся до питання незамерзаючої рідини серйозно. Адже без справного омивача вітрового скла їздити не можна (ст. 31.4.4. ПДР України), а привести його до ладу, коли в бачку суцільна брила криги, не дуже просто. Якщо рідина замерзне, простим додаванням концентрату не обійтися, доведеться або відігрівати бачок, або надовго заганяти усю машину в теплий бокс. І перше, і друге потребуватиме часу і клопотів. Крім того, спроба увімкнути омивач за наявності льоду в бачку може призвести до поламки насоса. Тому купуючи рідину з низькою температурою замерзання на етикетці, треба бути впевненим, що маркування відповідає дійсності. Гарантією може служити місце придбання – наприклад, магазин при мережевому автозаправному комплексі авторитетного бренду.