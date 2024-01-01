Якщо замерз омивач: як розморозити воду в бачку

Ефективне та безпечне розв'язання цієї проблеми насправді лише одне – відігріти автомобіль у теплому приміщенні. Річ у тому, що вода (або літній омивач) замерзає не лише у бачку, але й в інших компонентах системи: помпі, трубках та форсунках. Проте якщо води у бачку було небагато можна спробувати й інші методи, які описані нижче.

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Зняття бачка

У деяких автомобілів бачок рідини омивача знаходиться у доступному місці. Для його демонтажу може бути достатньо відкрутити декілька гвинтів кріплення і відключити роз’єм та патрубки моторчика.

Знятий бачок з льодом всередині можна розморозити за допомогою гарячої води, або промислового фену. З останнім потрібно бути обережним, оскільки промисловий фен дає досить високу температуру, яка може деформувати бачок.

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У деяких автомобілів бочок омивача знімається дуже просто

Патрубки та форсунки системи омивача також потрібно відігріти. У деяких випадках це стає проблемою, адже не завжди вони проходять у доступному місці.

Без зняття бачка

Якщо можливості зняти бачок немає (наприклад він знаходиться у важкодоступному місці) є шанс відігріти його струменем гарячої води, наприклад на автомийці самообслуговування. Чим менше води було у бачку перед, тим як вона замерзла, тим більше шанси на успіх. Також гаряча вода допоможе розморозити патрубки та форсунки системи омивача.

Тепла вода на мийці самообслуговування може допомогти

Окріп з чайника

Налити гарячої води з чайника у замерзлий бачок омивача можна, якщо льоду у ньому зовсім мало (менше третини бачка). Якщо ж льоду багато, то це не допоможе. Окрім того, окріп може деформувати бачок. Ефект може бути позитивним, якщо є можливість створити потік теплої води.

Лити гарячу воду з чайника можна лише якщо льоду в бачку дуже мало

Промисловий фен

Фен може допомогти розморозити бачок омивача не знімаючи його. Важливо встановити його так, щоб він грів нижню частину бачка. Також важливо не підносити його надто близько, щоб не деформувати бачок і не пошкодити моторчик омивача.

Бачок можна відігріти побутовим або промисловим феном

Відкритий вогонь

Користуватись відкритим вогнем (газовою горілкою, паяльною лампою тощо) у підкапотному просторі дуже небезпечно. Такий метод може призвести не тільки до пошкодження бачка омивача, але й до пожежі.

Використання відкритого вогню може не тільки пошкодити бачок, але й призвести до пожежі

Залити незамерзаючу рідину

Заливати незамерзаючу рідну в бачок, у якому замерзала вода немає особливого сенсу. Така рідна не зможе розморозити лід, а лише займе вільне місце у бачку. Перед заливанням незамерзаючої рідини потрібно повністю звільнити бачок від льоду.

Просто залити назамерзаючу рідину у бачок з льодом не допоможе

Висновки

Найкращим варіантом буде поставити автомобіль на кілька годин (а краще на ніч) у відносно теплому приміщенні: гаражі, підземному паркінгу, СТО, авто мийки тощо. Це найбезпечніший та найдієвіший метод. Решта способів несуть певні ризики та не такі ефективні.