Евро 7 вряд ли окажет большее влияние, чем действующий стандарт Евро 6/VI и даже может быть контрпродуктивным, поскольку рискует замедлить обновление автопарка.

Предложение Евро-7 рискует сделать переход на зеленый более отдаленной перспективой.

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Внедрение Евро-7 приведет к повышению цен для потребителей и операторов, которые, вероятно, примут решение оставить свои подержанные транспортные средства. Это будет иметь вредные последствия для окружающей среды и разрушительные для автопроизводителей.

Вместо того, чтобы просто обновлять правила Евро 6/VI, предложение Евро 7 гораздо строже для легковых автомобилей и микроавтобусов, а для грузовиков это совершенно новый стандарт, внедрение которого предусматривает инвестиции в миллиарды евро.

У ЕС уже есть один из самых полных и строгих подходов к выбросам загрязняющих веществ во всем мире. Уровень выбросов авто из Евро 6/VI, проверяемый на дороге с помощью портативных систем, сейчас едва поддается измерению.

В своей текущей форме предложение Евро-7 содержит нереалистичные термины с инженерной точки зрения.

Европейская автомобильная промышленность является ведущей движущей силой экономического роста ЕС. Предложение Евро 7 означает, что определенные модели и сегменты транспортных средств больше нельзя будет производить в ЕС, что чревато прогрессом в переходе отрасли к экологически чистым технологиям.