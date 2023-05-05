Євро 7 навряд чи матиме більший вплив, ніж чинний стандарт Євро 6/VI і навіть може бути контрпродуктивним, оскільки ризикує уповільнити оновлення автопарку.

Пропозиція Євро-7 ризикує зробити перехід на «зелений» більш віддаленою перспективою.

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Впровадження Євро-7 призведе до підвищення цін для споживачів і операторів, які, ймовірно, приймуть рішення залишити свої старі транспортні засоби. Це буде мати шкідливі наслідки для навколишнього середовища та руйнівні для автовиробників.

Замість того, щоб просто оновлювати правила Євро 6/VI, пропозиція Євро 7 є набагато суворішою для легковиків та мікроавтобусів, а для вантажівок це повністю новий стандарт, впровадження якого передбачає інвестиції в мільярди євро.

ЄС вже має один із найповніших і найсуворіших підходів до викидів забруднюючих речовин у всьому світі. Рівень викидів авто з Євро 6/VI, що перевіряється на дорозі за допомогою портативних систем, зараз ледь піддається вимірюванню.

У своїй поточній формі пропозиція Євро-7 містить нереалістичні терміни з інженерної точки зору.

Європейська автомобільна промисловість є провідною рушійною силою економічного зростання ЄС. Пропозиція Євро 7 означає, що певні моделі та сегменти транспортних засобів більше не можна буде виробляти в ЄС, що загрожує прогресу в переході галузі до екологічно чистих технологій.