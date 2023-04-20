У середу Французьке автомобільне лобі PFA запропонувало зарезервувати окремий державний бонус для споживачів, які купують електромобілі, що виготовлені на території ЄС.

Бонус може бути частиною угоди для галузі, яка має бути укладена між автомобільною промисловістю та французькою державою на період 2023-2027 років.

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Згідно з пропозицією, бонуси можуть становити до 12 тисяч євро.

На сьогодні у Франції бонус для споживачів, які купують електромобіль, сягає до €5000, незалежно від того, де виготовлено автомобіль.

Ця пропозиція надійшла в той момент, коли Європа шукає шляхи протидії китайському протекціонізму та субсидіям США (запропонованим Законом про зниження інфляції).

«Можливість бонусу, призначеного для транспортних засобів, вироблених на території ЄС, подібно до IRA (Закону про зниження інфляції) для США, є одним із варіантів, що ми розглядаємо», — сказав Марк Мортюрюкс, голова PFA на конференції щодо можливого «Закону купуйте європейське».