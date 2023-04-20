В среду Французское автомобильное лобби PFA предложило зарезервировать отдельный государственный бонус для потребителей, покупающих изготовленные на территории ЕС электромобили.

Бонус может быть частью соглашения для отрасли, которое должно быть заключено между автомобильной промышленностью и французским государством на период 2023-2027 годов.

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Согласно предложению, бонусы могут составить до 12 тысяч евро.

На сегодняшний день во Франции бонус для потребителей, покупающих электромобиль, достигает до €5000, независимо от того, где изготовлен автомобиль.

Это предложение поступило в тот момент, когда Европа ищет пути противодействия китайскому протекционизму и субсидиям США (предложенным Законом о понижении инфляции).

«Возможность бонуса, предназначенного для транспортных средств, произведенных на территории ЕС, подобно IRA (Закону о снижении инфляции) для США, является одним из вариантов, которые мы рассматриваем», — сказал Марк Мортюрюкс, глава PFA на конференции по возможному «Закону покупайте европейское».