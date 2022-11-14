Французский Сенат одобрил новый закон, согласно которому все парковки, рассчитанные минимум на 80 автомобилей, должны быть покрыты солнечными панелями.

С 1 июля 2023 года у автостоянок, вмещающих от 80 до 400 машин, есть пять лет, чтобы установить панели. Большие стоянки должны справиться за три года — по крайней мере, половина от их общей площади должна быть покрыта солнечными панелями, пишет Electrek.

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Новый закон является частью масштабного плана президента Франции Эммануэля Макрона относительно крупных инвестиций в возобновляемые источники энергии. Он надеется увеличить производство солнечной энергии в стране в десять раз, а также вдвое увеличить мощность наземных ветряных электростанций.

Параллельно во Франции обсуждается возможность строительства крупных солнечных ферм на полях вдоль автомагистралей и железных дорог, а также на сельскохозяйственных угодьях, где это возможно.

Так, Национальная железнодорожная служба Франции намерена установить около 190 тыс. кв. метров солнечных панелей на 156 станциях по всей стране к 2025 году и 1,1 млн. кв. метров до 2030 года.