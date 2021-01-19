В Евросоюзе вступила в силу норма, обязывающая комплектовать новые автомобили цифровым радиоприемником.

С декабря 2020 года покупатели новых пассажирских автомобилей в странах Евросоюза получили возможность испытать преимущества, даваемые цифровым радио – более широкий выбор радиостанций, чистый и качественный звук, расширенные возможности передачи данных. Хотя, в связи с большим количеством интернет платформ, позволяющим слушать музыку или вещание, такой шаг европейских законодателей слишком запоздалый.

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В Статье 113 Приложения XI директивы Европейского кодекса электронных коммуникаций (EECC) говорится, что "Любой автомобильный радиоприемник, встроенный в новое транспортное средство категории M, доступное на рынке Евросоюза для продажи или аренды с 21 декабря 2020 года, должен содержать тюнер, способный принимать и воспроизводить как минимум радиопрограммы, транслируемые с помощью системы цифрового наземного радиовещания".

Действие данного регуляторного акта распространяется на территорию всех государств-членов ЕС – независимо от текущего состояния внедрения DAB-радио в каждой стране.

Несмотря на негативное влияние паники вокруг Covid-19, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Дания уже ввели у себя законы, предусматривающие обязательное наличие приемников цифрового наземного радиовещания в салонах автомобилей, и, как ожидается, другие страны ЕС вскоре также возьмут с них пример.

В первой половине 2020 года более 50% новых автомобилей, проданных в Европе, имели в своем салоне приемник DAB+ в стандартной комплектации. Как ожидается, к концу 2021 года доля таких автомобилей достигнет 100%, поскольку проникновение технологии DAB+ в Европе продолжает увеличиваться.

Дополнительная информация и регулярные обновления по директиве EECC и ее реализации в Европе доступны в информационном бюллетене WorldDAB EECC.