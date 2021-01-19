В Євросоюзі набула чинності норма, яка зобов'язує комплектувати нові автомобілі цифровим радіоприймачем.

З грудня 2020 року покупці нових пасажирських автомобілів в країнах Євросоюзу отримали можливість випробувати переваги, що даються цифровим радіо - більш широкий вибір радіостанцій, чистіший і якісний звук, розширені можливості передачі даних. Хоча, у зв’язку з великою кількістю інтернет платформ, що дозволяють слухати музику або мовлення, такий крок європейських законодавців надто запізнілий.

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У Статті 113 Додатка XI до директиви Європейського кодексу електронних комунікацій (EECC) говориться, що “Будь-який автомобільний радіоприймач, інтегрований в новий транспортний засіб категорії M, доступне на ринку Євросоюзу для продажу або оренди з 21 грудня 2020 року, повинен містити тюнер, здатний приймати і відтворювати як мінімум радіопрограми, що транслюються за допомогою системи цифрового наземного радіомовлення”.

Дія даного регуляторного акта поширюється на територію всіх держав-членів ЄС - незалежно від поточного стану впровадження DAB-радіо в кожній країні.

Незважаючи на негативний вплив паніки навколо Covid-19, Німеччина, Франція, Великобританія, Італія і Данія вже ввели у себе закони, що передбачають обов'язкову наявність приймачів цифрового наземного радіомовлення в салонах автомобілів, і, як очікується, інші країни ЄС незабаром також візьмуть із них приклад.

У першій половині 2020 року понад 50% нових автомобілів, проданих в Європі, мали в своєму салоні приймач DAB + в стандартній комплектації. Як очікується, до кінця 2021 року частка таких автомобілів досягне 100%, оскільки проникнення технології DAB + в Європі продовжує збільшуватися.

Додаткова інформація та регулярні оновлення щодо директиви EECC і її реалізації в Європі доступні в інформаційному бюлетені WorldDAB EECC.