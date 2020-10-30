Функція радіоприймача видаляється при оновленні інформаційно-розважальної системи. Щоб її повернути треба заплатити 500 доларів.

Компанія Tesla постійно оновлює програмне забезпечення своїх електромобілів. Додавання нових функцій підвищує вимоги до ресурсів, так що власники старих моделей могли і не отримати ці функції. Це, наприклад, такі розважальні функції, як Tesla Theater (потокове відео через YouTube, Netflix, Hulu і Twitch), Tesla Arcade (відеоігри, такі як Beach Buggy Racing 2, Cuphead і Stardew Valley), а також TeslaCam і Sentry Mode. Щоб ці принади стали доступні в електромобілях Model S і Model X, необхідна заміна бортового комп’ютера.

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Раніше в цьому році Tesla почала пропонувати оновлення інформаційно-розважальної системи – Infotainment Upgrade – вартістю 2500 доларів (оновлення з MCU1 до MCU2) для власників старих автомобілів Model S і Model X, яке включає згадані вище функції. До речі, ще однією причиною для поновлення була проблема, яка проявилася в комп’ютерах першого покоління.

Однак у поновлення є мінус – воно видаляє функцію радіоприйому, спочатку присутню в Model S і Model X. Таке рішення виробника розчарувало деяких власників зазначених електромобілів, але у Tesla вже готова відповідь. У поточному кварталі компанія почне пропонувати ще одне оновлення – Radio Upgrade. У ньому функція радіоприйому буде відновлена. Але не безкоштовно. Ось, що говорить сам виробник:

«Покупка і установка Radio Upgrade буде доступна для автомобілів, які вже пройшли Infotainment Upgrade. Для автомобілів, які ще не пройшли оновлення Infotainment Upgrade, ми рекомендуємо одночасно виконувати установку Infotainment Upgrade і Radio Upgrade. Оновлення Radio Upgrade вартує додатково 500 доларів плюс податок, і немає ніякої різниці в ціні при установці Infotainment Upgrade і Radio Upgrade разом або окремо».